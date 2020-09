Lucas Paquetá chiude la sua avventura non troppo fortunata con il Milan. Le ultime notizie di mercato raccontano dell'accordo totale tra il club rossonero e il Lione per il trasferimento del centrocampista brasiliano. La cessione di Paquetá sarà a titolo definitivo, per un'operazione da 20 milioni di euro che permetterà alla società del capoluogo lombardo di incassare un discreto tesoretto da reinvestire sugli ultimi colpi in entrata.

Lucas Paquetá al Lione, le cifre dell'operazione chiusa con il Milan

Non ci sono più dubbi per il futuro di Lucas Paquetá. L'avventura al Milan del calciatore brasiliano si è di fatto conclusa: raggiunta l'intesa con il Lione per la cessione a titolo definitivo del classe 1997 che a Milano non è riuscito a confermare le aspettative riposte nei suoi confronti. Arrivato dal Flamengo nel gennaio 2019 per circa 38 milioni di euro, Paquetá si è reso protagonista di un rendimento altalenante, e non è riuscito mai a trovare una collocazione tattica ben definita nell'impianto di Stefano Pioli. 44 le sue presenze complessive al Milan con 1 gol all'attivo e 4 assist. Il centrocampista secondo quanto riportato da Sky ha già svuotato il suo armadietto nello spogliatoio di Milanello e nelle prossime ore volerà in terra transalpina per un affare da circa 20 milioni di euro.

Dalla cessione di Lucas Paquetá i soldi per la caccia al difensore sul mercato

Con la cessione di Lucas Paquetá il Milan mette a bilancio una minusvalenza, ma può disporre di un tesoretto utile in chiave mercato. 20 milioni che saranno utilizzati subito per dare l'assalto al difensore nelle ultime giornate di calciomercato. I nomi solo quelli dei soliti noti: da Wesley Fofana del St-Etienne, a Rudiger del Chelsea, passando per il giapponese del Bologna Tomiyasu e sullo sfondo anche Daniele Rugani. Nelle ultime ore il Milan ha sondato il terreno anche per un esterno, avviando il discorso con il Manchester United per il giovane portoghese Diogo Dalot.