Il Milan che fin qui è stato attivissimo sul mercato non ha chiuso la sua campagna acquisti. Il prossimo colpo potrebbe essere rappresentato dall'attaccante norvegese Hauge, sfidato la scorsa settimana in Europa League. Hauge, fresco di convocazione in nazionale, potrebbe essere prelevato in questa sessione di mercato anche se bisognerà capire se si muoverà ora o a fine anno. I rossoneri inoltre acquisteranno un difensore: uno tra Rudiger, ex Roma ed in uscita dal Chelsea, il giapponese Tomiyasu, che è stato chiesto ufficialmente al Bologna e Wesley Fofana. Tra gli esterni intanto spunta Diogo Dalot dello United