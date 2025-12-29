Lucas Ocampos fermato da una paralisi facciale, paura per l’ex Milan: quando tornerà in campo

Una paralisi facciale di natura virale ha messo ai box Ocampos, ex Milan e Genoa: dopo una stagione complicatissima l’argentino è stato fermato da un problema neurologico.

La sfortuna sta accompagnando la stagione di Lucas Ocampos che torna ai box poco tempo dopo essersi rimesso in sesto da un infortunio. L'argentino è stato costretto a fermarsi nuovamente a causa di una paresi facciale del lato sinistro del volto, la cui origine potrebbe essere virale. Si tratta di un problema neurologico serio che richiederà molta attenzione da parte dello staff medico del Monterrey che ha diffuso la notizia in un comunicato ufficiale. Il giocatore è arrivato in Messico un anno fa e ha un trascorso anche in Serie A dove ha vestito le maglie di Genoa e Milan.

L'attaccante ha saltato la fase finale del torneo di Apertura 2025 e ha giocato soltanto pochi minuti nella semifinale di ritorno, bloccato da numerosi problemi fisici che stanno rendendo difficile anche l'inizio della nuova stagione che comincerà il prossimo 10 gennaio, una data troppo vicina per pensare a un recupero completo.

Paralisi facciale per l'ex Milan Ocampos

Per lui è stata una stagione particolarmente sfortunata, segnata da numerosi problemi fisici che gli hanno impedito di scendere in campo. E ora Ocampos dovrà avere pazienza ancora per qualche giorno perché dovrà restare di nuovo ai box: il giocatore è stato colpito da una "paralisi facciale dell’emivolto sinistro di probabile eziologia virale", come scritto dal club messicano nel comunicato ufficiale diramato per tranquillizzare i tifosi sulle sue condizioni.

L’immagine pubblicata da Ocampos dopo la diagnosi di paralisi facciale

La metà sinistra del volto è completamente bloccata e l'argentino porta anche una benda sul volto: subito dopo il bollettino medico si è mostrato su Instagram con una storia in cui appare molto provato dal problema fisico. È già stato valutato da un professionista per stabilire il recupero e al momento dovrà restare a riposto per sette giorni in attesa di capire l'evoluzione del problema virale. "Gennaio sarà migliore" e "Positivo" sono le scritte che hanno accompagnato la foto pubblicata nelle storie a testimonianza dell'ennesimo stop che lo ha messo alla prova in questa stagione sfortunatissima.