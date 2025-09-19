Lotito risponde alla telefonata di un tifoso e attacca Roma, Milan e Inter: “Sono nella m***a”

Claudio Lotito fa sempre parlare di te. Il presidente della Lazio ha risposto in maniera energica alla telefonata di un tifoso biancoceleste che si lamentava del mercato bloccato e del momento del club capitolino. Il numero uno ha replicato in maniera veemente: "Se vuoi fallire ci metto tre minuti a spendere, perché la situazione è questa: Roma, Milan e Inter sono nella m…a. Noi non abbiamo vinto lo scudetto, ma almeno non siamo in mezzo al guano".

Si tratta dell'ennesima telefonata fatta al Senatore della Repubblica Italiana ma Lotito, stavolta, con toni molto alti ha ribadito la solidità della Lazio e il distacco dalle difficoltà finanziarie che secondo lui colpiscono altri grandi club italiani.

Lotito risponde alla telefonata di un tifoso: "Roma, Milan e Inter sono nella m***a"

Lotito è spesso vittima di chiamate da parte dei tifosi al suo telefono privato e in merito alla questione del mercato bloccato della Lazio della scorsa estate ha risposto così: "Hai i soldi? Se non li hai e il presidente sono io devi seguire quello che faccio io, anche perché fino ad adesso siamo la società più forte che c'è sul mercato dal punto di vista economico. Il mio errore è stato non fare un aumento di capitale e togliermi di mezzo tutti gli altri, come ha fatto Cragnotti e come nella gestione successiva".

Leggi anche Marcus Thuram fa infuriare i tifosi dell'Inter con la sua reazione al gol vittoria della Juventus

A pochi giorni dal derby della Capitale tra Lazio e Roma, il presidente biancoceleste ha scaldato ulteriormente l’ambiente e ha attaccato delle dirette concorrenti in Serie A, tra cui i giallorossi: "Cragnotti vi ha fatto sognare? Si è visto, sto ancora pagando io i suoi debiti fino al 2027. Vi ha fatto sognare con una società che era fallita. Se vuoi fallire ci metto tre minuti a spendere, perché la situazione è questa: Roma, Milan e Inter sono nella m…a. Noi non abbiamo vinto lo scudetto, ma almeno non siamo in mezzo al guano".

Lotito: "Sono felice di confermare ai nostri tifosi che continuerò ancora a lungo a guidare la Lazio"

"Sono felice di confermare ai nostri tifosi che continuerò ancora a lungo a guidare la Lazio con la stessa determinazione e lo stesso senso di responsabilità che mi hanno sempre contraddistinto, continuando in una gestione solida che porterà il club a operare con forza e stabilità per altri 125 anni di storia". Queste le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, in una nota diffusa dalla società.

Il numero uno biancoceleste, poi, mette a tacere le voci sul suo stato di salute sottolineando come "le voci che mi vorrebbero malato sono totalmente false e prive di ogni fondamento", mentre sulle telefonate da parte dei tifosi a suo carico "si tratta di conversazioni private diffuse senza alcuna autorizzazione. Ho dato mandato ai miei legali di rivolgersi al Garante della Privacy e all'Autorità Giudiziaria per la tutela dei miei diritti. È evidente come tali notizie, artefatte e prive di verità, abbiano il solo scopo di destabilizzare l'ambiente e l'immagine della. Lazio, società quotata in Borsa e quindi sottoposta a regole di massima trasparenza e responsabilità".