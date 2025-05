Lotito e la telefonata virale con un tifoso: “I giocatori hanno la m… in testa. Sai cosa dice Baroni? Il presidente della Lazio è stato protagonista di una telefonata con un tifoso, finita poi online. Lotito ha sparato a zero sia sul Bodo che su alcuni calciatori. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

Claudio Lotito è spesso in prima pagina, ci finisce ancora, stavolta per una telefonata, finita sui social. Una chiacchierata che ha avuto con un tifoso, con cui ha parlato di alcuni calciatori della Lazio e pure del Bodo Glimt, la squadra che ha eliminato i biancocelesti dall'Europa League.

Il netto giudizio sul Bodo

Un uomo telefona a Lotito. Il presidente della Lazio gli risponde e parte una chiacchierata, finita successivamente in rete. Il tifoso gli chiede del mercato, gli parla di possibili innesti. Lotito gli risponde: "Ma perché parli di cose che non capisci? Che lavoro fai tu?". L'uomo si qualifica come tassista: "E allora fai il tassista. Non fare il tuttologo". Il tassista lo incalza e si sofferma sulla sconfitta ai rigori con il Bodo in Europa League. Il senatore di pancia dice: "Se quelli buttano fuori la palla del rigore. Che cavolo. Quella è una squadre di pippe". Ribadisce: "Il Bodo è una squadra di pippe".

Lotito duro su Noslin: "L'ha voluto l'allenatore"

Bordata al Bodo, pesantissima. Poi si passa ad alcuni calciatori. Tra coloro che hanno fallito il rigore contro i norvegesi c'è stato anche Noslin, calciatore voluto fortemente da Baroni. Al telefono dice: "Noslin è costato 18 milioni. L'ha voluto l'allenatore, mica l'ho chiesto io. L'anno scorso faceva sfracelli. Ci ha messo in croce. Adesso sai che m'ha detto? Che c**** gli è successo a questo, l'anno scorso era un fenomeno".

Guendouzi e Noslin dopo i rigori di Lazio-Bodo Glimt di Europa League.

I calciatori si dividono in quattro categorie

Dopo di che parte una disquisizione sui calciatori, nella quale si salva Pedro, un campione nella testa: "I giocatori sono così purtroppo, hanno la m**** nel cervello, altrimenti non farebbero i calciatori. Hai mai visto un giocatore intelligente? I giocatori si dividono in quattro categorie: normali, buoni giocatori, ottimi giocatori e campioni. I campioni sono quelli che hanno l'interruttore sempre acceso. Hai visto Pedro come è entrato? .

L'offesa a Tchaouna: "Non parla nemmeno italiano"

Infine la chiosa su Tchaouna, altro calciatore che ha fallito un penalty contro il Bodo e che aveva messo un mi piace a un post della Uefa, nel quale si commentava il passaggio del turno del Bodo: "Ma quello è pure cretino, non conosce la lingua italiana, quello non parla nemmeno l'italiano, purtroppo questa è la realtà".