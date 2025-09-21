Lorenzo Pellegrini si prende tutto, il derby e la Roma: fredda la Lazio e fa esplodere l’Olimpico

La Roma trionfa nel derby con il gol partita di Lorenzo Pellegrini, titolare e match winner a sorpresa. La Lazio ci prova e al 94′ Cataldi colpisce una clamorosa, ma inutile traversa. Finale dal clima incandescente con Sozza che espelle Belahyane col rosso diretto.

Schierato a sorpresa titolare da Gasperini, Lorenzo Pellegrini è decisivo nella partita più sentita e delicata della Roma, il derby contro la Lazio. Che fa suo con un gol decisivo nel primo tempo: match-winner e capitano morale dei giallorossi, con i tifosi che lo hanno applaudito prima, durante e dopo. Per Sarri, tanta amarezza per una Lazio che finisce in 10 e che colpisce al 94′ una clamorosa traversa con Cataldi.

Lorenzo Pellegrini ripaga fiducia e applausi: suo il gol del vantaggio

Il primo tempo è a favore della Roma di Gasperini con la squadra giallorossa che fa suo il match pur subendo una miglior gioco espresso dalla Lazio. Gli uomini di Sarri approcciano meglio, ma a passare è proprio la squadra "ospite", con l'uomo più atteso e schierato a sorpresa tra i titolari della Roma: Lorenzo Pellegrini. Un segno del destino per il centrocampista che trova il sigillo che spezza gli equilibri proprio poco dopo l'applauso e gli striscioni da parte della sua tifoseria che lo aveva osannato al grido di "Capitano". La fascia saldamente sul braccio di Cristante, ma poco conta: la zampata del vantaggio è tutta sua come nei tempi migliori.

Lazio in difficoltà, Sarri si destreggia tra errori e infortuni

Per la Lazio un'ora di gioco che vive tra incubo e problemi: Sarri deve fare i conti con gli infortuni e la sfortuna, togliendo dopo nemmeno 20 minuti Dele-Bashiru uscito infortunato e sorretto dallo staff medico dal campo. Poi, gli errori in campo tra cui quello di Tavares in occasione del vantaggio della Roma con Lorenzo Pellegrini. E così l'esterno non si ripresenta in campo dopo l'intervallo, sostituito da Luca Pellegrini, così come Rovella che – complice un problema fisico – resta negli spogliatoi a favore di Cataldi. Per il resto poche occasioni: un tiraccio di Zaccagni sopra la traversa e un errore in contropiede di Dia che dal dischetto non centra nemmeno la porta di Svilar.

Finale incandescente: Belahyane espulso, Lazio in dieci

Nel finale, Gasperini toglie dal campo il match winner del derby per fargli prendere un doveroso applauso da parte dei propri tifosi. La Roma non cambia atteggiamento, arginando la furia laziale che trova vigore con i neo entrati di Sarri in avanti: Noslin e Castellanos si costruiscono le proprie occasioni in avanti ma nulla riescono davanti alla difesa ad oltranza dei giallorossi. Per un finale incandescente: Belahyane viene espulso direttamente da Sozza (che aveva sbagliato indicando in un primo tempo Romagnoli) per un brutto fallo a centrocampo. La traversa di Zaccagni al 94′ minuto l'occasione più incredibile fallita.