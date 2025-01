video suggerito

Lorenzo Insigne può tornare in Serie A: il Monza tenta il clamoroso colpo di mercato L'ex attaccante del Napoli e della Nazionale ha intenzione di lasciare Toronto in questa sessione di mercato. Insigne è un obiettivo di mercato anche del Monza.

A cura di Alessio Morra

L'esperienza di Lorenzo Insigne in MLS sembra sia vicina alla conclusione. L'ex capitano del Napoli ha un contratto valido fino al 30 giugno 2026, dunque ancora di un anno e mezzo, con Toronto, con cui pare non voglia più giocare. Insigne pensa che il suo tempo in Canada sia finito e in questa finestra di mercato cerca una soluzione. Le offerte non gli mancano, ma lui cerca quella buona e il Monza sembra abbia fatto un tentativo. Il ritorno in Serie A non sembra prossimo, ma nemmeno impossibile.

Insigne è sul mercato

L'addio a Toronto ogni giorno pare più vicino, al netto del contratto. Lì non è più indispensabile, Insigne lo sa e pensa ad altre soluzioni. L'ex calciatore della Nazionale è ancora giovane, ha 33 anni, e può strappare un contratto. Il suo nome è stato affiancato a tante squadre, pure la Fiorentina pare abbia fatto un sondaggio, e tra queste ci sarebbe anche il Monza, che è ultimo in classifica e nel mercato invernale vuole rinforzarsi. L'operazione non è semplice, ma negli anni Galliani ha abituato sempre a grosse sorprese e a colpi di altissimo livello.

Il Monza ha bisogno di gol, classe ed esperienza. Certo, la situazione di classifica è complicata. La missione sembra quasi impossibile: ultimo posto e con sette punti di ritardo da Lecce e Cagliari. Ma un tentativo si può fare e una telefonata pare sia già arrivata a Insigne e al suo entourage.

Il Monza ha sondato Insigne

I nodi da sciogliere sono parecchi. In primis quello dell'ingaggio. Insigne però sa bene che nessuno gli può proporre un contratto come quello del Toronto – che lo paga 15,4 milioni di dollari a stagione. Poi bisognerebbe trattare con il club canadese e infine c'è soprattutto da trovare l'intesa con il calciatore che vuole tornare in Serie A, ma che deve capire se vuole ripartire dal Monza, a due anni e mezzo dall'addio al Napoli.