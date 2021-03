Non sono stati giorni facili per Lorenzo Insigne ma quando c'è da dare risposte il ragazzo di Frattamaggiore preferisce farlo sempre sul campo. Gli eventi si sono susseguiti in maniera velocissima: i gol e lo sfogo del post-partita con il Sassuolo, la smentita della società degli attriti tra il capitano e i suoi compagni di squadra e la doppietta nella gara contro il Bologna. Il numero 24 del Napoli ha firmato una doppietta importantissima nel posticipo domenicale e tutto ciò che era accaduto poche ore prima sembra essersi sciolto come neve al sole.

Insigne dal punto di vista realizzativo sta disputando una delle sue migliori stagioni e a dimostrarlo sono le 13 reti in 22 gare. Il capitano azzurro ha numeri più bassi delle scorse stagioni nelle assistenze ai compagni ma sembra essere molto più incisivo nella finalizzazione: nel 2021 sono 8 i gol in 12 partite di Serie A. Il suo record personale di 18 reti del 2016/2017 in Serie A sembra essere a portata e questa non può che essere una buona notizia per il Napoli e la Nazionale in ottica europeo. Il primato personale di Insigne è di 19 gol e risale alla stagione in Serie C con il Foggia ma se il percorso di quest'anno dovesse proseguire in questo modo non dovrebbero esserci troppi problemi a fissare un nuovo record.

La doppietta contro il Bologna ha aperto e chiuso un match che nascondeva più di un'insidia ma quando ha avuto la possibilità l'esterno offensivo azzurro ha messo la sua firma e ha regalato una vittoria importantissima alla sua squadra in ottica europea. Un forte raffreddore non lo ha fermato e Insigne ha trascinato il Napoli alla vittoria raggiungendo Edinson Cavani nella classifica dei marcatori azzurri a quota 79 gol in Serie A mentre le reti in tutte le competizioni ora sono 103. Nonostante le mille difficoltà della stagione del Napoli, Lorenzo Insigne va per la sua strada.