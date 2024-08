video suggerito

Lookman e Koopmeiners ancora esclusi dall'Atalanta: Gasperini non li convoca contro il Torino Per la seconda partita consecutiva Koopmeiners e Lookman restano fuori dalla lista sei convocati, anche se per motivi diversi. Escluso anche l'ultimo arrivato Bellanova.

A cura di Ada Cotugno

Teun Koopmeiners e Ademola Lookman sono stati esclusi dall'Atalanta per la seconda partita consecutiva in questa Serie A. Dopo aver saltato la sfida contro il Lecce i due resteranno in tribuna anche per la partita contro il Torino, in programma domenica 25 agosto alle 18:30. È il segnale inequivocabile di una rottura, anche se le due questioni sono profondamente diverse.

Koopmeiners vuole la Juventus

I motivi della mancata convocazione dell'olandese sono sempre gli stessi: Koopmeiners vorrebbe essere lasciato libero di indossare la maglia della Juventus, ma la trattativa con l'Atalanta è praticamente bloccata e i bianconeri non hanno ancora messo sul piatto la cifra richiesta per il suo cartellino. Da giorni il giocatore sta inviando alla società certificati medici che attestano il suo stress psicofisico, una condizione che non gli permetterebbe di giocare.

Il nodo di mercato non è stato sciolto e per questo motivo il centrocampista è stato lasciato ancora una volta fuori da Gasperini. Per lui si tratta della terza esclusione consecutiva, dopo quella in Supercoppa Europea contro il Real Madrid e all'esordio di campionato contro il Lecce.

Anche Lookman e Bellanova non convocati

Diversa la questione che riguarda Lookman: due giorni fa l'attaccante è tornato ad allenarsi assieme al resto della squadra, un segno che la pace è ormai vicina. Per lui ci sarebbero discussioni interne, anche se l'ombra del PSG sembra essersi allontanata almeno per il momento. Tra le assenze nella lista dei convocati diramata da Gasperini figura anche il nome di Bellanova.

L'esterno è stato l'ultimo acquisto dell'Atalanta e avrebbe dovuto debuttare proprio contro il suo Torino, un una gara da ex arrivata in un lampo. Ma l'ambiente dopo la sua cessione non è sereno e l'allenatore ha preferito rinunciare a lui per dargli il tempo di ambientarsi e di debuttare in una partita meno intensa.