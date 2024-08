Lookman torna al centro dell’Atalanta, si allena di nuovo in gruppo: il suo futuro è alla Dea

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

L'emergenza Lookman pare essere rientrata. In casa Atalanta una luce rossa si sta spegnendo, grazie al rientro del giocatore nei meccanismi della squadra: l'attaccante era a un passo dall'addio, tentato dalle sirene del PSG, ma oggi è tornato ad allenarsi assieme al resto dei suoi compagni in vista della partita di domenica in casa del Torino.

Il pericolo per la Dea non è ancora scampato, ma le voci di una sua imminente partenza si fanno sempre più rade e le possibilità che resti anche per il resto della stagione aumentano sempre di più con il passare dei giorni.

Lookman di nuovo in squadra

La bolla era scoppiata alla vigilia della partita con il Lecce, quando l'attaccante aveva chiesto a Gasperini di non essere convocato. Sullo sfondo c'era l'interesse del PSG che aveva pensato a lui per sostituire l'infortunato Ramos: una possibilità ricchissima che aveva ingolosito Lookman, deciso a salutare l'Atalanta dopo averle regalato l'Europa League.

Oggi però, secondo quanto riportato da SkySport, l'ex Leicester si è allenato di nuovo assieme al resto della squadra e sembrerebbe disponibile per tornare nella lista dei convocati di Gasperini per la partita contro il Torino, allontanando così qualsiasi idea di un addio.

Prove di pace con l'Atalanta

Il ritorno agli allenamenti di squadra può aprire a nuove possibilità per Lookman, con la permanenza a Bergamo che diventa sempre più probabile. L'entourage del giocatore ha già incontrato Luca Percassi per parlare di futuro: un dialogo molto positivo che potrebbe portare addirittura a un prolungamento del contratto con adeguamento dello stipendio.

L'unica paura adesso è l'inserimento dell'Arsenal sul giocatore. I Gunners sono alla ricerca di un attaccante titolare e Lookman rappresenta il profilo perfetto per Arteta, ma in questo momento il giocatore sembra essere concentrato soltanto sull'Atalanta.