Gasperini sullo Scudetto dell'Atalanta: "Vado a Rio a ballare il samba". Con un vecchio amico Dopo la lezione di calcio data alla Juventus a Torino, Gian Piero Gasperini crede sempre più allo Scudetto dell'Atalanta, fino al punto di fare una promessa impegnativa in caso di vittoria: andrà a Rio de Janeiro a trovare un vecchio amico per ballare il samba assieme.

A cura di Paolo Fiorenza

Altro che dichiarazioni improntate alla cautela, della serie "sono ben altre le squadre attrezzate per lo Scudetto" oppure "già la Champions per una piazza come Bergamo vale un trofeo". No, queste frasi appartengono al passato per descrivere lo status dell'Atalanta, peraltro giustamente, visto quanto la squadra allenata da Gian Piero Gasperini è riuscita a crescere negli ultimi anni, fino a diventare un punto di riferimento anche in Europa. E non solo per il gioco scintillante, ma anche più prosaicamente – e tuttavia è quello che poi resta negli almanacchi – per risultati e vittorie, con l'apice raggiunto col trionfo in Europa League dello scorso anno sul Bayer Leverkusen. Gasperini da qualche giornata di campionato ha abbandonato ogni frase fatta e parla apertamente di Scudetto, fino ad arrivare a fare una promessa in caso di vittoria finale: Gian Piero andrà in Brasile, a Rio de Janeiro, per ballare il samba. Non da solo, con un vecchio amico.

Il 67enne tecnico di Grugliasco è stato intervistato da Anderson Marques per la portoghese

Sport TV all'Allianz Stadium subito dopo la legnata storica rifilata alla Juventus. Se già prima era impossibile nascondersi, i quattro gol segnati alla tramortita squadra di Thiago Motta – e il distacco immutato di tre punti dall'Inter capolista, con lo scontro diretto in programma nella prossima giornata – hanno ulteriormente sdoganato qualsiasi discorso di Scudetto per questa straordinaria Atalanta del bomber Retegui e dell'incontenibile Lookman, per citare solo due calciatori della ricchissima rosa nerazzurra, valorizzata al meglio da Gasp.

La promessa di Gasperini se l'Atalanta vincerà lo Scudetto: andrà a Rio a ballare il samba con Leo Junior

"Se questa Atalanta vince lo Scudetto, vedremo Gasperini ballare il samba?", gli chiede Andersinho. "Sicuro, anche a Rio a ballare! – risponde l'allenatore piemontese, ridendo felice – Vengo a trovare il mio amico Leo Junior a Rio!". Poi Gian Piero si rivolge direttamente alla telecamera: "Leo, se vinco lo Scudetto vengo sicuro, ti vengo a trovare stavolta".

L'amicizia con Leovegildo Lins da Gama Junior, mitico centrocampista dello spettacolare, fortissimo Brasile che negli anni '80 riuscì a non vincere il Mondiale, fatto fuori dall'Italia a España '82 e dalla Francia a Mexico '86, risale alla comune militanza nel Pescara tra il 1987 e il 1989: 35 anni dopo potrebbe essere arrivato il tempo di una bella rimpatriata…