Mancano cinque settimane alla ripartenza del campionato russo, interrotto per la pandemia di coronavirus che ha invaso anche la Russia ma l'incertezza della ripartenza è sempre dietro l'angolo, soprattutto davanti alle notizie di nuovi positivi. Come è accaduto nelle ultime ore al Lokomotiv Mosca che ha dovuto ufficializzare un nuovo caso di contagio tra i giocatori della prima squadra. Si tratta del nazionale peruviano Jefferson Farfan che è diventato così il primo caso nella Premier russa di positività al coronavirus.

A conferma della notizia è arrivato il comunicato del club moscovita che ha ufficializzato il tampone positivo cui è stato sottoposto il calciatore dopo aver accusato chiari sintomi che si potevano facilmente riferire ad un contagio di Covid-19: "Al nostro giocatore è stato diagnosticato il coronavirus" si legge sui profili ufficiali della società, "ti auguriamo buona salute Jeff! Guarisci il prima possibile". Farfan è stato posto subito in isolamento obbligatorio e fra 14 giorni si verificheranno le sue condizioni di salute che, al momento, sono più che buone.

Farfan, ex Schalke 04 e Psv Eindhoven, è un giocatore di Lokomotiv dal gennaio 2017. Da quel momento, ha giocato 66 partite in tutti i tornei per la società moscovita diventando un punto di riferimento del reparto offensivo, segnando 24 gol e fornendo 12 assist vincenti ai compagni. Il suo contratto con il club di Mosca è stato prolungato fino alla fine della stagione attuale che dovrebbe ripartire fra cinque settimane. Lo stesso calciatore peruviano, all'indomani della positività al coronavirus ha voluto personalmente rassicurare amici e tifosi: "“Ringrazio tutti per i vostri messaggi e l’interesse nei miei confronti. Grazie a Dio mi sento molto bene, sono calmo. Sono in isolamento in casa per precauzioni, ma mi piace guardare il calcio. So che tutto andrà bene e rimango molto concentrato sui miei obiettivi, voglio tornare sul campo. Arrivederci!”.