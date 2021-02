Con l'avvicinarsi del momento decisivo della stagione, il Barcellona inizia a recuperare calciatori importanti e l'infermeria del club balugarana sembra possa svuotare la sua infermeria prima del doppio confronto in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Uno di quelli che ha recuperato ed è parso già su buoni livelli è Sergi Roberto .

Il jolly culé è rientrato domenica scorsa, nella sfida di Liga vinta 2-1 contro l'Athletic Club al Nou Camp dopo due mesi di assenza per infortunio: Sergi è risultato positivo al Covid-19 poco dopo essersi infortunato, secondo quanto riportato dal club in un rapporto medico ufficiale; ma secondo il giornalista Xavier Campos del programma di Esport 3 ‘Onze' ha dato maggiori dettagli lunedì sera e ha affermato che dopo la prima positività, Sergi Roberto è risultato positivo altre 26 volte prima della negativizzazione. Per questo motivo il calciatore non ha potuto effettuare il suo recupero nella Ciutat Esportiva ma ha lavorato a casa con materiale che il club gli aveva messo a disposizione per potersi tenere in forma. Dopo il test finalmente negativo, il ragazzo di Reus ha ripreso le sue attività solite con la squadra al centro sportivo.

A causa di questa situazione Roberto ha saltato 22 partite in questa stagione a causa di infortuni: tra uno strappo muscolare e il Coronavirus, il giocatore cresciuto nella Cantera catalana ha dovuto affrontare una guarigione particolarmente lunga. Contro l'Athletic Bilbao ha giocato 23 minuti prendendo il posto di Miralem Pjanic e, ovviamente, gli mancava un po' di "ritmo partita" ma ora la priorità per Ronald Koeman spera di averlo a disposizione al massimo della forma il prima possibile. Un calciatore come Sergi Roberto può diventare molto importante nello scacchiere del Barça nella fase più determinante della stagione.