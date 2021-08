Locatelli ritrova Chiellini, l’abbraccio e quella frase sussurrata: “Ma quanto abbiamo sofferto?” Manuel Locatelli fresco di trasferimento ufficiale della Juventus ha ritrovato alla Continassa Giorgio Chiellini, con il quale ha condiviso la cavalcata trionfale agli Europei. Il centrocampista si è reso protagonista di un bell’abbraccio con il capitano bianconero e non ha nascosto le sue emozioni.

A cura di Marco Beltrami

Manuel Locatelli nel suo primo giorno da giocatore della Juventus ha ritrovato Giorgio Chiellini. Alla Continassa il centrocampista colpo di mercato dei bianconeri, ha ricevuto la visita del difensore con il quale ha condiviso il trionfo agli Europei con la maglia della Nazionale. E l'incontro è stato immortalato in un video pubblicato sul sito ufficiale della società di corso Galileo Ferraris. Grandi emozioni da parte di Locatelli, che ha salutato con affetto quello che anche in bianconero sarà il suo capitano.

"Guarda chi c'è". Un raggiante Manuel Locatelli ha accolto così Giorgio Chiellini, che non ha perso tempo per salutare l'ultimo arrivato nel centro sportivo della Juventus a poco meno di 24 ore dall'ufficializzazione del suo acquisto. "Giorgione, Giorgione", l'ex Sassuolo ha accolto il difensore, che ha abbracciato poi con grande affetto, come accaduto tante volte nel corso dell'ultima rassegna continentale, in cui i due sono stati tra i protagonisti della vittoria dell'Italia di Mancini. Grandi emozioni dunque per Locatelli che ha segnato una bella doppietta in occasione della gara contro la Svizzera.

I due dopo i saluti hanno continuato a parlare e Chiellini ha chiesto al suo neocompagno di squadra le prime sensazioni dopo la firma e l'ufficialità: "Ieri tosta eh? Un casino allucinante". Locatelli poi si è lasciato andare sussurrando: "Che bello vedersi mamma mia. Ma quanto abbiamo sofferto?". A cosa si riferisce? Facile pensare al protrarsi a lungo della trattativa tra la Juventus e il Sassuolo, con il giocatore che sin dall'inizio non ha mai nascosto la sua volontà di approdare in bianconero. Possibile però anche un riferimento al percorso condiviso in azzurro, culminato in una gioia incontenibile dopo tanti sacrifici e le battaglie contro Spagna e Inghilterra.