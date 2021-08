La Juventus ufficializza Locatelli con Khaby Lame: svelate tutte le cifre dell’affare Manuel Locatelli è un nuovo giocatore della Juventus. È arrivato l’annuncio ufficiale del club bianconero che ha scelto di affidarsi al popolare tiktoker Khaby Lame per formalizzare la conclusione dell’operazione. Svelate anche in maniera dettagliata le cifre e i dettagli dell’accordo raggiunto con il Sassuolo.

A cura di Marco Beltrami

Manuel Locatelli è un nuovo giocatore della Juventus. La tanto attesa ufficialità è arrivata, con il club bianconero che ha utilizzato un modo molto particolare per formalizzare l'ingaggio dell'ex Sassuolo. In un video pubblicato sui social, Locatelli è stato "introdotto" da Khaby Lame, il popolarissimo tiktoker. Nel comunicato poi sono state svelate in maniera dettagliata le cifre dell'operazione e i dettagli della stessa.

"Annunciate Locatelli?". Una domanda a dir poco ricorrente sui profili social della Juventus. Dopo un breve collage degli screen della richiesta dei tifosi, ecco uscire in video Khaby Lame, il 21enne di Chivasso diventato a suon di contenuti simpatici un vero e proprio re di Tik Tok. Ci ha pensato proprio lui ad introdurre con il suo proverbiale gesto il centrocampista campione d'Europa che si è mostrato per la prima volta con la maglia della Juventus. Sul sito poi è stato immortalato il momento della firma del primo contratto con la Vecchia Signora che ha messo fine ad un lunghissimo tormentone estive.

A proposito di contratti, sono state svelate anche le cifre ufficiali dell'operazione. Nella nota del club bianconero è stato confermato l'ingaggio di Locatelli in prestito biennale, fino dunque al 30 giugno 2023. L'accordo prevede poi "l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti premi cumulabili fino a € 12,5 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi". Si tratta complessivamente dunque di un affare potenziale da 37.5 milioni di euro.