Locatelli alla Juventus, il tormentone di mercato è finito: c’è l’accordo con il Sassuolo Manuel Locatelli è pronto per diventare un nuovo giocatore della Juventus. L’ultimo incontro tra il club bianconero e il Sassuolo ha dato esito positivo, con l’accordo sulla formula del trasferimento che è stato raggiunto. Nelle prossime ore saranno fissate le visite mediche, con l’ufficialità che potrebbe arrivare prima del week-end.

A cura di Marco Beltrami

Manuel Locatelli sarà un nuovo giocatore della Juventus. La tanto attesa fumata bianca è arrivata proprio nel primo pomeriggio di oggi, dopo l'ennesimo incontro tra le parti. Il Sassuolo ha accettato l'ultima offerta dei bianconeri che dal canto loro hanno provato ad avvicinarsi alle richieste degli emiliani, soprattutto per quanto concerne le modalità relative al riscatto del cartellino del campione d'Europa. Quest'ultimo dal canto suo è stato fondamentale nella trattativa, visto che sin dall'inizio ha dimostrato la volontà di lasciare i neroverdi solo per trasferirsi a Torino.

Locatelli alla Juventus, cifre e dettagli dell'operazione con il Sassuolo

Il tormentone che è durato praticamente per quasi tutta la sessione di mercato estiva è giunto ai titoli di coda, a pochi giorni dall'inizio del campionato. Il Sassuolo ha accettato l'ultima offerta presentata dalla Juventus per Manuel Locatelli, sulla base di un prestito biennale gratuito, con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro (possibile inserimento di bonus). Una soluzione che ha accontentato tutti, con i neroverdi che sono riusciti ad ottenere quello che volevano soprattutto in merito alla formula dell'operazione, dopo aver convinto la Juventus ad alzare la posta in palio. L'ultimo ostacolo da superare era quello relativo alle modalità del riscatto, con l'obbligo che non è legato a nessuna condizione o ai risultati di squadra o individuali.

Locatelli, visite mediche e attesa per l'ufficialità

Tutti soddisfatti dunque? A quanto pare sì, visto che il Sassuolo è riuscito ad ottenere una cifra vicina ai 40 milioni di euro richiesti, la Juventus potrà dilazionare il pagamento e il calciatore realizzerà il sogno di vestire la maglia bianconera. D'altronde è stato proprio lui il principale sponsor dell'operazione, confermando sin dal principio la volontà di approdare sotto la Mole, rifiutando anche club prestigiosi come l'Arsenal. Ora manca solo l'ufficialità, con le visite mediche che saranno in programma nei prossimi giorni. L'obiettivo della Juventus e di Allegri, che può contare su un rinforzo importante in mediana, è quello di averlo a disposizione il prima possibile, in vista dell'esordio della squadra in campionato in programma domenica.