Ultime notizie di calciomercato LIVE: Inter su Weghorst, Juve-Locatelli ore decisive. Juan Jesus al Napoli

Le news di calciomercato del 17 agosto 2021. L'Inter dopo aver salutato Lukaku e dato il benvenuto a Dzeko, ha messo nel mirino Wout Weghorst, centravanti del Wolfsburg. L'assalto all'olandese potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, anche se bisognerà mettere sul piatto una cifra di circa 20 milioni di euro. Prosegue il tormentone Locatelli in casa Juventus, con i bianconeri che dopo aver formulato l'ultima offerta, sperano di chiudere con il Sassuolo che tratta ancora sulle opzioni relative all'obbligo d'acquisto. Nel frattempo la società di corso Galileo Ferraris deve fare i conti con le indiscrezioni provenienti dalla Spagna e relative al ritorno di fiamma del Real Madrid per Cristiano Ronaldo.

La Roma è sempre più vicina a chiudere per Abraham che dovrebbe essere ufficializzato in giornata. Sempre più positivi invece i contatti tra il Milan e Florenzi, che potrebbe restare in Serie A. Tiene banco anche il caso Vlahovic che sembra vicino all'addio alla Fiorentina dopo il no al rinnovo. Il serbo è l'oggetto dei desideri dell'Atletico Madrid pronto a mettere sul piatto un'offerta, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, di circa 70 milioni di euro. In casa Napoli tutto fatto per Juan Jesus che arriva da svincolato alla corte di Spalletti per ricoprire il ruolo di 4° difensore.

