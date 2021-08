La Roma ha il suo nuovo numero 9: Tammy Abraham è ufficiale, le cifre dell’operazione Tammy Abraham è un nuovo giocatore della Roma. L’attaccante proveniente dal Chelsea ha firmato il contratto che lo legherà al club capitolino fino al 2026. La società giallorossa ha ufficializzato le cifre e i dettagli per l’ingaggio del classe 1997 che raccoglierà l’eredità di Dzeko vestendo la maglia numero 9.

A cura di Marco Beltrami

Tammy Abraham è un nuovo giocatore della Roma. Come da copione, dopo le visite mediche, è arrivata la firma sul contratto per il centravanti inglese quarto colpo di mercato della società capitolina, dopo Rui Patricio, Eldor Shomurodov e Matias Vina. Il classe 1997 indosserà la casacca numero 9 raccogliendo dunque a tutti gli effetti l'eredità di Edin Dzeko. Svelate nel dettaglio anche le cifre dell'operazione, che permette a Mourinho di poter disporre di un altro attaccante di peso.

Abraham si è legato alla Roma fino al 30 giugno 2026. Come comunicato nella nota ufficiale della società di Friedkin, l'acquisto dell'attaccante si è concretizzato a titolo definitivo dietro pagamento di 40 milioni al Chelsea. Questo il corrispettivo fisso, mentre sono compresi anche una serie di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi da parte della Roma e del giocatore. Inoltre Roma e Chelsea hanno trovato l'intesa anche su una percentuale da versare nelle casse dei Blues in caso di futura cessione dei diritti relativi al giocatore.

Grande entusiasmo da parte del giocatore entusiasta per l'interesse dimostrato dalla Roma nei suoi confronti: "Si percepisce quando una società ti vuole davvero e la Roma con me lo ha dimostrato senza mezzi termini". Non sarà semplice non far rimpiangere Dzeko, ma sicuramente Abraham potrà giovare delle attenzioni di Mourinho, che sicuramente lo conosce bene alla luce del suo passato al Chelsea, squadra che ha allenato. Come giocherà l'ex Blues nell'impianto del mister portoghese? Quest'ultimo sembra intenzionato ad insistere sul 4-2-3-1, con Abraham che potrebbe essere il terminale offensivo della squadra capitolina, pronto a giocarsi il posto (o eventualmente a convivere) con Borja Mayoral e l'altro neoacquisto Shomurodov.