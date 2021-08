Tammy Abraham sbarca a Roma: il programma tra visite mediche, la quarantena e l’ufficialità Tammy Abraham è sbarcato a Roma alle ore 12.50 e dopo le visite mediche a Villa Stuart firmerà il contratto quinquennale con il club giallorosso. L’ufficialità dovrebbe arrivare in serata. Il centravanti inglese dovrà osservare cinque giorni di quarantena e si allenerà da solo fino a venerdì. Il programma del primo giorno nella Capitale dell’ex Chelsea.

Un 15 agosto 2021 caldissimo per l'AS Roma. È il giorno di Tammy Abraham. L’attaccante inglese è atterrato nella Capitale intorno alle ore 13.00 insieme al general manager del club giallorosso Tiago Pinto e nelle prossime ore diventerà un nuovo calciatore della Roma. All’aeroporto di Ciampino il calciatore classe 1997 è stato accolto da un centinaio di tifosi tra cori e applausi: adesso il programma prevede le visite mediche a Villa Stuart e poi la firma sul contratto quinquennale. L'ufficialità dovrebbe arrivare in serata.

Il nuovo bomber della Roma è partito con un volo privato dal London Biggin Hill Airport e adesso dovrà osservare cinque giorni di quarantena, come successo a José Mourinho lo scorso luglio. Abraham si allenerà in solitaria e venerdì si unirà ai compagni per la prima seduta in gruppo. Il nuovo numero 9 non sarà a disposizione per la gara di Conference League con il Trabzonspor ma non è detto che lo Special One non possa inserirlo nei convocati di domenica per l'esordio in Serie A contro la Fiorentina.

Lo scorso anno con la maglia del Chelsea ha messo a segno 12 reti in 32 presenze ma ha trovato molto meno spazio della stagione precedente, quando Frank Lampard lo ha utilizzato con una frequenza maggiore: Thomas Tuchel ha preferito spesso Werner e Havertz ma con l'arrivo di Lukaku a Stamford Bridge per lui si erano ridotte al lumicino le speranze di mettersi in mostra.

Roma-Abraham: i dettagli del trasferimento

Quali sono i dettagli dell'operazione. La Roma ha acquistato a titolo definitivo Tammy Abraham per 40 milioni più 5 di bonus e il giocatore di Camberwell, firmerà un contratto fino al 2026. Il Chelsea ha voluto inserire un ‘diritto di recompra' che sarà utilizzabile solo nel 2023 ed è fissato a 80 milioni di euro. Il 23enne inglese avrebbe pattuito un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione.