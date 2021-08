Tammy Abraham alla Roma, domani le visite mediche: la prova del suo arrivo in giallorosso Tammy Abraham dovrebbe diventare un calciatore della Roma nelle prossime ore: domani le visite mediche nella Capitale per l’attaccante inglese, che sostituirà Edin Dzeko al centro del reparto offensivo giallorosso.

A cura di Vito Lamorte

La Roma ha giocato l’ultima amichevole estiva prima dell'inizio degli impegni ufficiali ma nelle stesse ore definiva un colpo importante per il suo attacco: Tammy Abraham sarà un calciatore giallorosso e domani ci sanno le visite mediche nella Capitale. L'attaccante inglese non è stato schierato quest’oggi da Thomas Tuchel nella gara che il Chelsea ha giocato contro il Crystal Palace e dopo il match il calciatore è stato visto uscire dall'impianto con la valigia dopo aver svuotato l'armadietto presente nello spogliatoio di Stamford Bridge. Un chiaro segnale di quello che sarà il futuro della punta di Camberwell. Il classe 1997, dopo l'addio di Edin Dzeko, è stato sempre l'obiettivo numero uno del club giallorosso e Tiago Pinto si è spostato a Londra da diversi giorni per condurre l'operazione in prima persona. Ormai manca pochissimo per la chiusura della trattativa. A riportare la notizia è Sky Sport 24.

