Karsdorp racconta cos’è successo con Mourinho alla Roma: “Mi ha chiamato traditore otto volte” Rick Karsdorp ha parlato dello scontro con Mourinho quando vestiva ancora la maglia della Roma. L’ex giallorosso, oggi al PSV, spiega: “Mi ha chiamato traditore otto volte”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Rick Karsdorp la scorsa estate è ripartito dal PSV firmando un contratto della durata di un anno fino al 30 giugno del 2025, con opzione per un'altra stagione. L'ex terzino della Roma è stato protagonista di un accesso diverbio con Mourinho quando a novembre 2022, dopo il pareggio 1-1 in casa del Sassuolo, lo Special One pubblicamente in diretta tv si scagliò contro l'olandese senza mai nominarlo: "Un giocatore ha tradito tutti col suo atteggiamento". Quel giocatore poi si è capito fosse Karsdorp che in un'intervista in Olanda a NU.NL ha spiegato tutto.

L'olandese finì fuori squadra e tra fughe e ritorni fu poi reintegrato da Mourinho: "Non si è mai scusato – ha spiegato Karsdorp -. Non è quel tipo di uomo, ho notato che stava cercando di ripristinare il nostro legame, ma ho resistito. Negli spogliatoi mi ha chiamato traditore circa otto volte, questo può anche farlo ma non avrebbe mai dovuto farlo pubblicamente. È stata una sorpresa". L'olandese rimpiange di non aver lasciato prima la Roma: "È andato troppo oltre. Dopo quella discussione avrei dovuto andarmene" ha concluso il giocatore.

Karsdorp in azione con la maglia del PSV.

Il giocatore del PSV in quel momento ha taciuto e si è rifiutato di parlare con l'allenatore che lo ha definito "un traditore". Nell'intervista ha spiegato: "Volevo davvero gridare ai media quello che era successo veramente, ma non l'ho fatto" ha spiegato il giocatore sottolineando di aver avuto anche un ottimo rapporto con lo stesso Mourinho: "Ho ancora le conversazioni divertenti con Mourinho salvate qui sul cellulare, c'era sintonia – ha spiegato -. Per questo motivo sono rimasto sorpreso dal suo gesto".

Le parole di Mourinho contro Karsdorp senza mai nominarlo

"Questo giocatore ha tradito lo sforzo di tutti gli altri – aveva spiegato Mourinho a DAZN durante l'intervista -. Non mi avete visto parlare così di Ibanez contro la Lazio perché il suo atteggiamento è sempre top e l’errore fa parte del gioco. L’atteggiamento non professionale e non corretto con i compagni è quello che mi dispiace. L’ho già detto nello spogliatoio". Ora però per Karsdorp si è aperta un'altra fase della sua carriera in Olanda sperando di poter rimanere più tempo possibile per potersi rilanciare.