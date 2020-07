Maurizio Sarri sembra traballare. La Juventus nelle ultime tre partite ha conquistato solo due punti, ha subito undici reti, e ovviamente non ha convinto. Il vantaggio in classifica è ancora importante, ma l'ambiente non è sereno. E mentre si parla di Pochettino c'è chi sostiene in Spagna che Cristiano Ronaldo a fine stagione possa andare via.

La Juve pensa a Pochettino, ma Ronaldo non è d'accordo

Secondo quanto scrive il ‘Telegraph' la Juventus avrebbe effettuato un sondaggio nei confronti di Mauricio Pochettino, allenatore di prima fascia che si trova a spasso dopo l'esonero ricevuto lo scorso autunno dal Tottenham. I bianconeri non sono l'unica squadra che pensa al tecnico argentino che, però, sempre secondo i media inglesi non piacerebbe molto a Cristiano Ronaldo che non sembra convinto non tanto delle qualità di Pochettino ma del suo palmares, che al netto di grandi successi singoli e di una finale di Champions è vuoto. Perché con il Tottenham Pochettino non è riuscito a vincere niente.

Quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo

Don Balon invece, un noto giornale sportivo spagnolo, ha invece scritto che il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus non è così scontato come sembra nonostante un contratto fino al 2022. Questo quotidiano spagnolo rivela una proposta molto ricca del Newcastle per Cristiano Ronaldo. Questo storico club inglese da anni non lotta per il vertice ma recentemente ha cambiato proprietà e con l'arrivo degli sceicchi ora ha la possibilità di spendere tanto e vorrebbe rinforzarsi con tanti grandi big, e cercherà anche di ingaggiare un nuovo allenatore. Sembra difficile, però, nonostante queste voci, pensare che Cristiano Ronaldo il prossimo anno giochi con una squadra che non disputi la Champions League, e che abbia, forse, il quarto posto in campionato come massimo obiettivo.