Maurizio Sarri ha un contratto triennale con la Juventus, ma si sa che nel calcio i contratti, sotto un certo punto di vista, lasciano il tempo che trovano. Sarri è un uomo di calcio navigato e conosce bene il suo mondo e sa di essere in discussione. Il suo futuro bianconero non è saldissimo. In caso di clamoroso ribaltone in campionato, a fine stagione le strade del tecnico e della Juve potrebbero separarsi. E sullo sfondo si staglia il nome di Pochettino.

Sarri traballa, la Juve riflette sul futuro del tecnico

Due punti nelle ultime tre partite per la Juventus, che tra Milan, Atalanta e Sassuolo ha incassato 9 gol. Un'enormità. Il vantaggio sulle inseguitrici è ancora notevole – l'Inter è a sei punti (con cinque giornate da giocare) – ma pare che l'ambiente bianconero sia in subbuglio, e c'è chi parla di un confronto forte tra i senatori e Sarri, che è meno saldo di quello che possa sembrare. Il presidente a Sarri chiede lo scudetto, che ora non può sfuggire. E poi c'è la Champions, che potrebbe definire, in un modo o nell'altro, del tecnico bianconero.

Pochettino il possibile successore di Sarri

Già lo scorso anno dopo l'addio di Allegri si parlò fortemente del tecnico argentino, che non se la sentì di lasciare il Tottenham dopo la prima storica finale di Champions League. Lo scorso autunno gli Spurs, però, lo hanno esonerato e ora Pochettino è sul mercato, e soprattutto libero. Il suo profilo piace molto alla Juventus che, secondo quanto riferisce il ‘Telegraph', avrebbe già effettuato dei sondaggi. L'unico grande intoppo è rappresentato dall'ingaggio dell'ex difensore, che con il Tottenham percepiva una somma vicina ai 10 milioni di euro. Da escludersi in modo totale il nome di Guardiola, mentre resta in posizione defilato il nome di Andrea Pirlo, ingaggiato per la squadra Under 23 che disputa la Serie C.