Lo strano destino di Amallah: da stella del Marocco ai Mondiali alla squadra riserve del suo club Selim Amallah è stato una delle stelle del Marocco ai Mondiali ma nello Standard Liegi gioca nella squadra riserve. Il club ha deciso di dare seguito alla propria decisione iniziale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Marocco è stato una delle grandi rivelazioni di questi Mondiali 2022 in Qatar. La nazionale allenata dal Ct Regragui ha fatto sognare un intero popolo che ha visto crollare il proprio castello solo in semifinale contro la Francia. Il quarto posto a seguito del ko contro la Croazia nella finale terzo e quarto posto è stato comunque un ottimo risultato. Il rientro in patria è stato da brividi, con un'accoglienza che forse nemmeno i giocatori si aspettavano. Una marea di persone ha visto sfilare il pullman del Marocco tra le strade della capitale con a bordo tutti coloro i quali hanno reso indimenticabile questo Mondiale.

Stelle indiscusse del calibro di Hakimi, Ziyech e Amrabat, fino alle autentiche sorprese caratterizzate da Sabiri, Ounahi, Boufal e Selim Amallah. Quest'ultimo aveva già iniziato i Mondiali con una situazione controversa col suo club. Nonostante questo, è stato però uno dei punti di riferimento di Regragui capace di farlo scendere in campo in tutte e 7 le gare giocate. Ma cosa è successo? Amallah ha giocato praticamente senza conoscere il suo futuro poiché messo fuori rosa dallo Standard Liegi, proprietario del suo cartellino, da fine settembre. Al rientro in Belgio, Amallah si aspettava forse un trattamento differente e invece si è ritrovato aggregato alla squadra riserve.

Amallah nel corso della semifinale contro la Francia.

Specie dopo quei Mondiali, Amallah pensava che nonostante il suo rifiuto di rinnovare il contratto, lo Standard Liegi potesse consentirgli comunque di scendere in campo. E invece la decisione del club è stata irrevocabile, restando sulla propria linea sin dall'inizio. Il giocatore è passato da ‘fuori rosa' alla squadra riserve. Mezzala moderna di qualità e quantità, ha stupito mezza Europa con diversi club che ora se lo contendono. I tentativi di rinnovo sono stati vani in questo momento e nessuna conciliazione sembra esserci all'orizzonte. Pierre Locht, presidente dello Standard Liegi, nel corso di un'intervista rilasciata pochi giorni fa a ‘HLN' ha fatto sapere il suo punto di vista dopo le diverse spiegazione richieste dai tifosi belgi.

Locht dà una spiegazione sorprendente del motivo per cui non vuole più vedere giocare alcuni di questi giocatori presenti in rosa ma che si rifiutano di rinnovare, come lo stesso Amallah: “Lo Standard non funzionerà per un altro club – ha detto – Non è nostro compito creare valore aggiunto per i giocatori che partiranno gratis". La sua è una presa di posizione netta che non lascia presagire a nessuna possibilità di apertura: “Sarebbe un segnale pericoloso per gli altri nostri giocatori: ‘Puoi sempre giocare e poi partire gratis' ma sarebbe la morte del club".

Locht poi aggiunge: "Lasciarli giocare sarebbe però il modo più semplice. Per la dirigenza, per l'allenatore, per i giocatori. Ma non è nell'interesse del club. E questo è tutto ciò che conta". Amallah sarà così libero di trattare con altri club da febbraio quando sarà svincolato dallo Standard Liegi ma resterà fuori dai radar almeno per due mesi.