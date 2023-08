Lo Sporting dedica una divisa speciale a Cristiano Ronaldo: celebrano la sua ultima partita La terza maglia dello Sporting è un omaggio a Cristiano Ronaldo: ricorda l’ultima partita in Portogallo, quella che stregò il Manchester Unite. E sul petto c’è il suo logo.

A cura di Ada Cotugno

Lo Sporting non dimentica i suoi grandi campioni. Il club portoghese ha presentato oggi la terza maglia che utilizzerà nella prossima stagione, svelando un omaggio a Cristiano Ronaldo: il campione ha mosso proprio lì i primi passi nel mondo del calcio, quando era ancora una stellina acerba ancora alle prese con le prime esperienze.

"Ritorno al futuro" è il claim del nuovo kit che si presenta con uno stile elegantissimo. La maglia è interamente nera, con le maniche e gli inserti color oro, e sul petto oltre lo stemma campeggia il logo di CR7. Il giocatore infatti ha fornito le attrezzature al club per questa edizione speciale della maglietta che verrà utilizzata in qualche partita della prossima stagione.

In realtà la divisa in collaborazione con Cristiano Ronaldo è stata lanciata con un intento preciso: quest'anno spegne venti candeline lo Stadio José Alvalade, il nuovo impianto che dal 2006 ospita le partite dello Sporting. Il 6 agosto di quell'anno coincide con gli ultimi giorni del portoghese in patria, dato che una settimana dopo sarebbe stato annunciato dal Manchester United come nuovo acquisto.

"È il 6 agosto 2023. È l'anniversario della nostra casa e abbiamo preparato un evento molto speciale. Ti presentiamo la nostra nuova Peau de Lion, ispirata all'equipaggiamento utilizzato nel 2003, in occasione del 20° anniversario dello stadio José-Alvalade", ha annunciato il club nella nota che accompagna la presentazione della nuova maglia.

In occasione dell'inaugurazione dello stadio ci fu un'amichevole contro il Manchester United, rimasto così impressionato dal giovanissimo CR7 tanto da offrirgli un contratto qualche giorno più tardi. Dopo quell'unica partita Cristiano Ronaldo non è più tornato in quell'impianto se non da avversario per due volte, nel 2007 con i Red Devils e nel 2016 con il Real Madrid.

In memoria di quell'unico incontro, avvenuto esattamente vent'anni fa, lo Sporting ha deciso di rilasciare la divisa in collaborazione con il cinque volte Pallone d'Oro, impegnato attualmente in Arabia Saudita con l'Al-Nassr.