Lo spogliatoio senza acqua né servizi sembra uno sgabuzzino, la vendetta: “Questo sarà il vostro” L’assurdo episodio è accaduto in occasione dei quarti di finale di Coppa di Svezia quando il Mjallby ha fatto visita al Kalmar, ritrovandosi costretta a cambiarsi in un angusto stanzino. Così sui social è arrivata la pronta e piccata replica.

A cura di Alessio Pediglieri

In Coppa di Svezia tutti sono rimasti più che allibiti per ciò che è accaduto nella sfida valida per i quarti di finale tra il Kalmar e il Mjällby, due formazioni di prima serie svedese, conclusasi con la vittoria e la qualificazione degli ospiti. Non senza qualche difficoltà logistica di troppo, come lo spogliatoio dedicato alla squadra giallonera ritrovatasi in uno stanzino poco più grande di un ripostiglio. E così tutto è finito online, tra sarcasmo e fastidio.

Sul campo il Mjällby è riuscito ad avere la meglio nei 90 minuti che li dividevano dalla semifinale, con grandissima difficoltà e dopo aver terminato i tempi regolamentari in perfetto equilibrio a reti inviolate. Ci sono voluti infatti i calci di rigore per decretare un vincitore identificato nella squadra ospite che ha fallito meno tiri dal dischetto. Anche se Petterson per primo ha sbagliato il proprio penalty tra i giocatori del Kalmar c'è chi ha fatto peggio e così i padroni di casa hanno visto sfumare il possibile successo negli sbagli di Romario e Shamoun.

Una vittoria che permetterà adesso al Mjällby di proseguire la propria avventura nella Coppa nazionale, affrontando in semifinale l'Hammarby il prossimo 18 marzo in quello che resta l'unico obiettivo stagionale per la squadra di Brannstrom. Ma il successo in Coppa è stato caratterizzato da un fuoriprogramma che ha lasciato a dir poco allibiti i giocatori che si sono ritrovati a doversi cambiare in una stanza che era tutto fuorché uno spogliatoio di una squadra professionistica e le immagini pubblicate sui social hanno fatto il resto.

Il Mjällby, infatti, dopo aver festeggiato la vittoria ha mostrato una fotografia dei suoi calciatori ammassati in un angusto stanzino con una didascalia tra l'infastidito e il sarcasmo: "Grazie @KalmarFF per gli spogliatoi di ieri con poco spazio per le gambe e niente acqua e servizi igienici. Diamo il benvenuto alla tua U21 questo pomeriggio, puoi trovare una foto del tuo camerino in allegato." E accanto i propri giocatori ammassati in un angolo, l'immagine di un vero e proprio ripostiglio con tanto di spazzolone, detersivi e rotoli di carta.

Ovviamente una provocazione in piena regola che non si è realizzata, visto che in occasione della gara delle rispettive Under 21 tutto si è svolto in modo regolare, con i ragazzi del Kalmar regolarmente ospitati nel confortevole impianto di casa, lo Strandvallen da 7.500 posti. Senza replicare quanto avvenuto in Coppa, complice anche un problema allo stadio ufficiale del Kalmar, la Guldfagel Arena, che era inagibile. La partita di Coppa di Svezia infatti, si era disputata allo stadio Gastens IP, una struttura utilizzata per gli allenamenti e per le amichevoli.