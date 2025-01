Lo spareggio da incubo del Manchester City in Champions: affronterà una tra Real e Bayern

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Il peggio è stato evitato, almeno per il momento: il Manchester City è riuscito a ribaltare la partita contro il Brugge nell'ultima giornata della fase campionato della Champions League, aggrappandosi disperatamente ai playoff per evitare un'eliminazione che sarebbe stata clamorosa. Lo spavento è stato superato nonostante l'enorme frustrazione di Pep Guardiola che adesso dovrà ragionare su un problema ancora più grande perché gli spareggi certamente non saranno una passeggiata.

Per sperare di arrivare agli ottavi di finale il City dovrà affrontare una tra Real Madrid e Bayern Monaco, le altre due big deluse da questa Champions League che non sono riuscite a passare alla fase a eliminazione diretta. Gli inglesi sono finiti al 22esimo posto della classifica e sono risusciti a evitare l'eliminazione per un soffio, ma ora sono attesi da un'impresa ancora più grande.

I playoff da incubo del Manchester City

La salita è appena cominciata per la squadra di Guardiola che è stata sfortunata due volte. La prima per questa stagione sciagurata, in cui sembra il fantasma della squadra che ha dominato in lungo e in largo negli ultimi anni; la seconda per gli strani accoppiamenti di questa Champions League che non gli hanno regalato uno spareggio così comune. Il City si aspettava un impegno morbido, ma i sorteggi di venerdì gli metteranno davanti una tra Real Madrid e Bayern Monaco da spartirsi con il Celtic.

Secondo il regolamento di questa edizione infatti la squadra che finisce al 22esimo posto, come nel caso degli inglesi, dovrà affrontare una delle squadre finite all'11esimo o al 12esimo posto. Il rischio di affrontare un'italiana anche ai sorteggi sarebbe stato altissimo, ma alla fine il tabellone ha regalato al City un sorteggio diabolico: da una parte il Real che tutti vorrebbero evitare nonostante i suoi alti e bassi, dall'altra il Bayern che rappresenta sempre una grande incognita. Erano calcoli impossibili da fare, anche per gli spagnoli e i tedeschi che si sarebbero aspettati di affrontare una squadra molto più morbida.