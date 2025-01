video suggerito

I graffi sulla testa di Guardiola fanno impressione: è sull’orlo di una crisi di nervi La situazione della sua squadra, in bilico sul baratro dell’eliminazione dalla Champions, lo tiene sotto pressione e sfoga su di sé la frustrazione. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Graffi vistosi alla testa. Pep Guardiola lo ha fatto di nuovo. L'andamento della partita del Manchester City nell'ultima giornata della fase a girone unico di Champions ne mette a rischio le coronarie. È teso come corda di violino. È in bilico sul burrone: di qua il baratro, di là la possibilità di cavarsela per il rotto della cuffia e restare in Coppa, aggrappati ai playoff. Il tecnico catalano non riesce a trattenersi, quasi si fa del male da solo. Non riesce a darsi pace quando il Brugge passa in vantaggio: mette le mani sul capo sottolinenando con quel gesto assoluta disperazione e quando si volta le telecamere inquadrano quei segni rossi, vistosi, che ricordano quanto accaduto qualche settimana fa. È un gesto di frustrazione.

Guardiola sprofonda, sente il terreno che gli frana sotto i piedi. Essere eliminati è la cosa peggiore possa capitare, la fine di tutto, un tonfo fragoroso, un fallimento difficile da spiegare. E allora si sbraccia, si dimena, urla, cammina in maniera nervosa nella sua area tecnica, tracima da quella zona e rompe l'argine. La rete di Raphael Onyedika nel primo tempo è stata un colpo tremendo. Una pugnalata al cuore che ha smesso di battere per qualche attimo. L'ennesimo segnale che questa stagione durissima, sfortunata, nefasta proprio non vuole passare e sembra essersi accanita contro i Citizens, contro di lui, contro la ricchezza di un club al quale sembra voler far pagare tutto (e con gli interessi).

Al City servono tre punti all'Etihad per evitare un'imbarazzante uscita anticipata dalla competizione vinta nel 2023. Guardiola lo sa, ne avverte la responsabilità e il peso, ma resiste. Mateo Kovacic mette la firma in calce al pareggio e lo rianima, non è finita. Non basta ancora. La classifica è tale che 9 punti, una miseria, sono nulla. Non servono. Ne occorrono altri due per scollinare fino a 11 e piazzarsi nelle ultime posizioni utili per entrare nel lotto delle qualificate ai sedicesimi. Poi, accada quel che accada.

Guardiola si volta, le unghie hanno lasciato solchi profondi sulla fronte e su una parte del capo. Prende un'ammonizione per proteste ma non gli importa. È provato. Non è la prima volta che si trova ad affrontare un problema simile in questa stagione. Si trovò nella stessa condizione a novembre scorso quando il Manchester venne rimontato dal Feyenoord nonostante avesse ben 3 gol di vantaggio.

Allora attribuì quelle lesioni a un "problema di pelle", sminuendo la preoccupazione per come si era presentato in tv. "Devo prendere antistaminici per due, tre anni – disse -. Non è una questione legata alla partita col Feyenoord. "Le unghie, sì… con quelle mi sono graffiato il naso. Ma in testa è un'altra cosa".