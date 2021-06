La rottura tra Sergio Ramos e il Real Madrid sembra insanabile. Lo stesso Ancelotti ha evitato accuratamente l'argomento limitandosi a un diplomatico "non conosco bene la situazione perché fino a qualche giorno fa ero a Liverpool, vedremo in seguito". In realtà la situazione è abbastanza chiara: non c'è accordo sul rinnovo del contratto e i rapporti tra capitano e dirigenza non sono affatto buoni. Due almeno gli indizi che lasciano presagire come la storia sia ai titoli di coda e con un finale amaro: l'ingaggio di David Alaba, la mancata partecipazione del calciatore alla campagna per la presentazione delle nuove divise dei blancos. Ma la rottura s'era già consumata da tempo, da quando le parti hanno provato a trovare un'intesa: da un lato la società che più di un anno non ha messo sul tavolo, dall'altra il calciatore che ha ritenuto quella proposta offensiva considerata la carriera e la lunga militanza con le merengues.

No al taglio dello stipendio per boicottare Mbappé

Ramos ha legato al dito quell'affronto e ha reagito malissimo. Dinanzi alla necessità del Real di dimensionare i costi ha aperto una sorta di fronda interna rispetto alla richiesta del club di tagliare gli ingaggi del 10% per fare fronte alla crisi economica e degli introiti provocata dalla pandemia di Covid. Non un grandissimo sacrificio ma il difensore ha detto no, a prescindere. E s'è spinto oltre, provando in qualche modo a boicottare il tentativo di mediazione individuale della società spiegando ai compagni di squadra che in realtà quella decurtazione sarebbe servita per comprare Mbappé e non a risparmiare.

I motivi della rottura tra Ramos e il Real Madrid

Se Ramos non ha mai digerito questa mancanza di riconoscenza da parte del Real, il Real stesso non ha mai dimenticato almeno 3 episodi da bastian contrario. Nel 2015 – come raccolto da As – approfittò di una proposta molto ricca pervenutagli dal Manchester United per strappare uno stipendio da 12 milioni netti a stagione facendo leva anche su un altro dettaglio, l'addio di Casillas. I blancos potevano mai permettersi di perdere un altro calciatore simbolo? No e Ramos fu abbastanza scaltro da approfittarne. Un botta e risposta con il presidente, Florentino Perez, avvenuto dopo l'eliminazione del Real per mano dell'Ajax logorò la trama ma lo strappo venne ricucito. Due anni fa, alla richiesta del calciatore di essere liberato a costo zero per andare in Cina, il massimo dirigente rispose con un no secco. E adesso gli presenta il conto.