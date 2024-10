video suggerito

Lo sfortunato infortunio di Lujan: distorsione alla caviglia mentre scatta selfie con i tifosi Gonzalo Lujan ha rimediato una distorsione alla caviglia mentre scattava selfie e firmava autografi con i tifosi del San Lorenzo. Il difensore è finito accidentalmente con un piede in un tombino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Gonzalo Lujan ha rimediato un infortunio assolutamente sfortunato e di certo particolare per la dinamica. Specie perché il difensore del San Lorenzo non era in campo. Il giocatore ha infatti rimediato una distorsione alla caviglia mentre firmava autografi e scattava selfie con i tifosi del San Lorenzo che avevano accolto la squadra prima della sfida di campionato contro Godoy Cruz. Una partita sospesa tre giorni fa a causa di incidenti e che si sta recuperando oggi giocando i minuti restanti della partita.

Ebbene il grande assente sarà proprio uno dei titolari che incredibilmente prima ancora di entrare in campo si fa male. Dopo essere scesi dall'autobus che li ha portati dall'aeroporto provinciale all'hotel situato di fronte a Plaza Independencia, i giocatori del San Lorenzo hanno salutato i tifosi presenti che li hanno accolti. E, involontariamente, Gonzalo Lujan, che doveva giocare nell'undici di partenza., si è infortunato a una caviglia. Il difensore è entrato per sbaglio in uno dei tombini classici posti in città per far defluire l'acqua piovana

Una sfortunata dinamica che di conseguenza ha visto il difensore riportare una distorsione. In un video mostrato da ESPN si nota in fondo a sinistra Lujan mentre si avvicina ad alcuni tifosi sistemati dietro le transenne. A un certo punto si vede il difensore subire una sorta di perdita di equilibrio. In realtà è la conseguenza dell'inciampo nel tombino che gli costa uno degli infortuni più assurdi mai visti prima. Il giocatore si fa male e la smorfia di dolore viene immortalata dalle telecamere. Sembra non riuscire nemmeno a camminare normalmente.

La dinamica dell'infortunio e la smorfia di dolore di Lujan

Ecco perché, dopo l'ultimo selfie concesso a un tifoso senza sottrarsi in maniera educata e professionale, Lujan si dirige verso un dirigente comunicandogli come qualcosa non stesse andando nel verso giusto. Alla fine la diagnosi sarà netta e si tratta di una distorsione alla caviglia che di certo non gli ha potuto permettere di scendere in campo con i propri compagni. Diversi tifosi sui social hanno commentato con rammarico quanto accaduto sottolineando come quel tratto fosse buio e difficilmente il difensore sarebbe stato in grado di vedere quel tombino.