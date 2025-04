I giocatori si allenano, i ladri irrompono negli spogliatoi: presi di mira in tre, shock a Maiorca

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Tempi duri per i giocatori del Maiorca. La squadra di Jagoba Arrasate ha vissuto giornate complicate e non solo per la sconfitta maturata sul campo del Valencia. A distanza di diversi giorni dal ko del Mestalla, sono spuntate indiscrezioni sullo stato d'animo dei giocatori maiorchini, molto colpiti da un furto subito nel proprio spogliatoio prima del match.

Furto negli spogliatoi a Maiorca

Una situazione molto grave su cui sta indagando la polizia, che stando a quanto riportato dalla stampa locale, avrebbe già trovato delle piste da seguire per arrivare ai responsabili. Questi ultimi si sono introdotti all'interno dello stadio Son Bibiloni, all'interno della città sportiva della squadra delle Isole Baleari, mentre la squadra era impegnata in uno degli ultimi allenamenti prima della sconfitta di Valencia.

Cosa hanno rubato nello spogliatoio del Maiorca

A quanto pare i ladri avrebbero portato via un bottino importante, sia dal punto di vista economico che affettivo. In particolare si sarebbero concentrati su alcune catene d'oro appartenenti a tre giocatori della prima squadra ovvero Pablo Maffeo, Copete e il portiere slovacco Dominik Greif. Uno shock per tutti al momento del ritorno nello spogliatoio dopo le fatiche del campo, con la formazione maiorchina destabilizzata poi in vista del match.

Insomma il modo peggiore per approcciarsi al match della Liga, per una squadra che sta cercando ora di ritrovarsi per fare un ulteriore salto di qualità in classifica. Sono 40 i punti del Maiorca nono in campionato, a pari punti con Rayo Vallecano e Celta. Proprio la formazione di Vigo sarà l'avversaria del prossimo match, per tenere vivo il sogno europeo. Nella speranza che arrivino buone notizie dalla polizia, e magari i cimeli tornino nelle mani dei rispettivi proprietari.