Lo sfogo di Fonseca sul calcio italiano: "Giocare con il Cagliari è più difficile del Real Madrid" Fonseca ha provato a spiegare il cambio di marcia del Milan in Champions: "La gente non capisce quanto sia difficile giocare contro le squadre italiane, in Europa abbiamo più spazi"

A cura di Ada Cotugno

Al Bernabeu il Milan ha vissuto la sua notte magica contro il Real Madrid e si è portato a casa una vittoria esaltante in cui ritrova tutte le sue grandi certezze. Il 3-1 contro i Blancos è il capolavoro più grande di Paulo Fonseca che ha rimesso in carreggiata la sua squadra in Champions League regalandosi una partita da sogno in casa dei campioni in carica. I rossoneri sembravano irriconoscibili rispetto alle ultime partite di campionato in cui hanno zoppicato e si sono lasciati trasportare dalle polemiche, come quella su Leao che invece in Spagna è stato la vera superstar.

Il cambio di passo ha strabiliato, soprattutto perché avvenuto contro il Real. Ma cosa è successo? Nel post partita di Sky Fonseca ha provato a spiegare la situazione lasciandosi andare a una lunga analisi sulla differenza che esiste tra il calcio italiano e quello europeo dove, evidentemente, la sua squadra riesce a muoversi con più fiducia.

Fonseca parla delle difficoltà del calcio italiano

Lo spunto per il suo sfogo è una domanda sulla partita contro il Monza dove il Milan ha vinto ma senza brillare. Reduci dalla sconfitta contro il Napoli, i rossoneri hanno faticato con i brianzoli ma pochi giorni dopo hanno sbancato il Bernabeu con una prestazione maiuscola con il Real Madrid. Fonseca ha provato a dare una spiegazione a questo cambio improvviso, avvenuto nel giro di pochissimi giorni: "Onestamente bisogna capire i contesti. Queste partite, per una squadra a cui piace controllare la gara con la palla, sono quelle che ci aiutano di più perché abbiamo più spazi".

Da qui l'allenatore portoghese ha cominciato a tracciare la differenza che esiste tra il calcio italiano e quello che si gioca in tutto il resto d'Europa. L'Italia presenta delle difficoltà sostanziali per come è impostato il suo Milan: "La gente non capisce quanto sia difficile giocare contro le squadre italiane. Il Monza gioca uomo su uomo a tutto campo, il Cagliari farà uguale. Quelle partite sono più difficili per noi rispetto a quelle contro il Real Madrid. È difficile avere ottime partite contro squadre che giocano uomo su uomo come in Italia".