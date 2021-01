Il ko con l'Inter per la Juventus è stato molto pesante. Il risultato è stato 2-0, ma per la prima volta dopo anni e anni di trionfi si è vista una squadra impotente, quasi inadeguata. La possibilità di riscattarsi arriva subito, c'è il Napoli in Supercoppa. Ma intanto l'ambiente non è sereno e pare che ci sia stata una lite furiosa tra l'uomo mercato della Juventus Paratici e il vice-presidente bianconero Nedved. Oggetto del contendere l'esame farsa di Suarez.

Paratici e Nedved

Repubblica ha scritto che sabato scorso alla Continassa, dunque ben prima della partita con i nerazzurri, c'è stato un litigio furibondo tra Paratici e Nedved: "in relazione alle vicende di Perugia. L'inchiesta di Perugia e il caso Suarez stanno danneggiando l'immagine del capo dell'area tecnica, che è indagato per false dichiarazioni al pm, non solo per questioni penali ed etiche ma anche sul piano professionale, e questo a causa del messaggio spedito all'avvocato di Suarez". Paratici e Nedved sono stati anche filmati mentre parlavano mentre erano sul pullman della Juventus a San Siro prima della partita con l'Inter. Prima del match a Sky l'uomo mercato ha risposto a una domanda su quella chiacchierata: "Stavamo parlando di cose di calcio. Si parla di calcio, come si parla sempre, tutti i giorni, logicamente prima di una partita come questa".

Il futuro di Paratici

E va da sé che in questo momento si discute anche del futuro di Paratici, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021, e che potrebbe lasciare dopo tantissimi anni ricchi di successi. L'addio di Paratici dalla Juventus sembra dunque avvicinarsi, ma questo è l'ultimo dei pensieri dell'ambiente bianconero che vuole rifarsi dopo il ko con l'Inter e cercherà di scalare la classifica.

L'esame farsa di Suarez

L'esame farsa di Suarez è oggetto d'indagine. Il calciatore ha confessato di conoscere prima della prova. Paratici, che è stato anche interrogato dai pm di Perugia, è finito ulteriormente nel mirino perché è emerso un messaggio inviato dall'uomo mercato juventino all'avvocato del calciatore uruguaiano a cui chiedeva se Suarez avesse il passaporto comunitario, e dopo la risposta negativa dell'avvocato gli ha allegato un'immagine di un sito internet in cui compariva anche la bandierina italiana accanto al nome del bomber.