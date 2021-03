La semifinale di ritorno della Copa del Rey 2020-2021 tra Barcellona e Siviglia ha avuto una cosa piuttosto controversa dopo il fischio finale. Mentre la squadra catalana festeggiava la rimonta e il passaggio del turno dopo il 3-0 inflitto al club andaluso allenato da Julen Lopetegui, il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, accompagnato dal presidente Pepe Castro è sceso a lo spogliatoio ospite con il volto deluso e visibilmente nervoso per l'eliminazione della sua squadra. Nel momento in cui l'ex dirigente della Roma stava per entrare nello spogliatoio, diversi giocatori del Barcellona sono entrati nel tunnel che porta agli spogliatoi e notando la presenza del ds del Siviglia gli hanno fatto notare come non fosse stato carino nei confronti di Ronald Koeman, definendolo per tutta la gara un "piagnucolone".

Il direttore sportivo del Siviglia, lungi dal fermarsi, avrebbe risposto a Leo Messi dicendo "Vincete sempre allo stesso modo!" e il capitano del Barcellona avrebbe risposto senza pietà: "Oggi tornatevene caldi a casa". Queste parole hanno ulteriormente accresciuto la tensione nel post-partita ma le cose sono subito rientrate e fortunatamente la cosa non è andata oltre: ognuno è rientrato negli spogliatoi senza ulteriori alterchi. A riportare l'accaduto è Cadena SER.

Gli andalusi hanno protestato per il tocco di mano di Lenglet in area di rigore che l'arbitro non ha sanzionato e il mancato secondo giallo a Mingueza in occasione de rigore concesso per fallo su Ocampos.

La rimonta del Barcellona sul Siviglia non si è fermata in campo ma ha avuto anche strascichi fuori: oltre ai 120′ giocati nella semifinale di Copa del Rey, che ha visto i blaugrana vincere 3-0 dopo i tempi supplementari e ribaltare il 2-0 degli andalusi del primo round, il post-gara ha generato frecciate e dichiarazioni polemiche, tweet di sfottò e battibecchi che danno il senso di come fosse importante su entrambe le sponde la sfida.