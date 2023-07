L’Italia Under 19 vola in finale degli Europei: Spagna battuta 3-2 in una semifinale show L’Italia Under 19 conquista la finale degli Europei di categoria. Decisiva per gli Azzurrini la vittoria per 3-2 contro una Spagna ostica che non ha mai mollato in semifinale.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia Under 19 conquista la finale degli Europei di categoria. Decisiva per gli Azzurrini la vittoria per 3-2 contro una Spagna ostica che non ha mai mollato in semifinale. La partita è stata decisa da un gol di Lipani al minuto 85 dopo il 2-2 spagnolo firmato Gasiorowski dieci minuti prima. La Nazionale di Bollini ora dovrà vedersela contro il pericolosissimo Portogallo che nel pomeriggio aveva strapazzato 5-0 la Norvegia nell'altra semifinale. L'Italia è passata per tutte e tre le volte in vantaggio ma è stata raggiunta solo in due occasioni.

Hanno segnato Vignato, Pisilli e Lipani per l'Italia mentre sono state inutili le reti spagnole di Barberà e Gasiorowski. Con questo risultato dunque gli Azzurrini sfideranno il Portogallo già affrontato nella fase a gironi in una gara che si prospetta ricca di gol, spettacolo e tanta elettricità. Una finale che l'Italia vuole portarsi a casa al termine di una stagione in cui il calcio italiano tra finali di competizioni Uefa, Nations League e Under 20, non è ancora riuscita ad alzare un trofeo che farebbe felice il calcio nel nostro Paese.

(In aggiornamento)