L’Italia perde i pezzi, altri tre calciatori salteranno le partite di Nations League Dopo aver rispedito a casa sei calciatori dopo Italia-Argentina, il c.t. Mancini perde altri tre calciatori per le quattro partite di Nations League. Restano comunque a disposizione 35 convocati.

A cura di Alessio Morra

Dopo la partita persa nettamente contro l'Argentina, che a Wembley si è imposta per 3-0 nella Finalissima, l'Italia è tornata a Coverciano dove ha voltato definitivamente pagina e ha iniziato a preparare le quattro partite di Nations League in programma in questo mese di giugno. Mancini vuole riscattarsi, vuole tornare a vincere e contro Germania, Ungheria e Inghilterra si aspetta tante risposte da una serie di giocatori che ora hanno la chance di guadagnarsi un posto da titolare. Però il c.t. continua a perdere pezzi. Dopo lo 0-3 di Wembley aveva detto che avrebbe rispedito a casa qualche calciatore, perché stanco. E ora sono addirittura nove i nomi depennati dall'elenco dei convocati.

Mancini sapendo di dover disputare cinque partite in due settimane esatte aveva convocato 39 calciatori, poi ne aveva ulteriormente aggiunti sei, scelti tra i giovani che avevano fatto uno stage. Un numero molto ampio sia perché ci sono tante partite da disputare sia perché a fine campionato i giocatori sono stanchi dopo una lunga annata e gli infortuni sono dietro l'angolo. Al termine di Argentina-Italia, il c.t. aveva fatto sapere che sarebbero andati via alcuni calciatori, tornati a Coverciano in sei hanno salutato: capitan Chiellini che ha dato l'addio all'azzurro, ma anche Jorginho, Verratti, Emerson, Bernardeschi e Insigne, che per infortunio ha saltato la partita di Wembley.

Altri tre calciatori lasciano la Nazionale. Sale così a nove il numero dei calciatori esclusi da Mancini. Lasciano Coverciano e iniziano ufficialmente le loro vacanze il portiere Sirigu e i giocatori della Lazio Lazzari e Zaccagni, tutti e tre sono fuori a causa di infortuni. Si accorcia la lista dei convocati, ma Mancini comunque ha con sé la bellezza di 35 calciatori.

I convocati dell'Italia di Mancini per la Nations League