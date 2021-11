L’Italia giocherà i playoff, Mancini è fiducioso: “Li superiamo e magari vinciamo anche i Mondiali” Per la seconda volta consecutiva l’Italia dovrà giocare i playoff per i Mondiali. Mancini però è fiducioso: “Li supereremo e magari vinciamo anche il Mondiale”.

A cura di Alessio Morra

L'Italia pareggia 0-0 in Irlanda del Nord, la Svizzera rifila il poker alla Bulgaria e gli azzurri saranno costretti a giocare a marzo disputare i playoff di Qatar 2022. C'è delusione, perché gli azzurri si piazzano al secondo posto in un girone che all'apparenza sembrava semplice soprattutto dopo gli Europei. Ma dopo la finale di Wembley gli azzurri hanno vinto solo due partite su sei. A fine partita Mancini ha voluto parlare subito a tutta la squadra, poi si è presentato in Tv e ha spiegato cosa ha detto ai suoi ragazzi: "Non possiamo fare più niente e dobbiamo pensare alle partite di marzo, non c'è molto da fare. Ci prepareremo bene e andremo ai Mondiali con i playoff".

Al c.t. mancano le vittorie e soprattutto i gol, l'Italia ha fatto tanta fatica anche a creare occasioni a Belfast. Ma Mancini con rammarico pensa soprattutto alle occasioni mancate contro nella doppia sfida con la Svizzera: "Questo è un momento così, facciamo molta fatica a fare gol, abbiamo avuto delle occasioni nel primo tempo, loro stavano tutti dietro, non è stato semplice. Dovevamo chiudere il girone prima di questa partita. Se pensi che hai sbagliato due rigori nelle due partite decisive vuol dire che il gruppo andava bene. Massima tranquillità e poi a marzo ci pensiamo".

Ma c'è tanto rimpianto anche per il pareggio di Firenze con la Bulgaria, in quella che è stata la prima partita dopo gli Europei: "La partita con la Bulgaria è stato un rammarico, potevamo vincere, ma l'abbiamo giocata a settembre, dopo due giornate di campionato, e anche con la Svizzera meritavamo di ottenere i tre punti".

Anche se non sembrava totalmente sereno, il c.t. non ha perso il suo piglio battagliero e prima di chiudere l'intervista Rai ha detto: "Sono totalmente fiducioso, magari lo vinciamo anche il Mondiale".