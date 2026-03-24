L’Irlanda del Nord cambia divisa contro l’Italia ai playoff Mondiali e si aggrappa alla scaramanzia

L’Irlanda del Nord inaugura le nuove divise da trasferta proprio contro l’Italia. I colori sono ispirati alle maglie usate dalla Nazionale alle ultime partecipazioni Mondiali nell’82 e nell’86.

L'Irlanda del Nord si affida anche alla scaramanzia per battere l'Italia in vista della semifinale playoff Mondiali in programma giovedì 26 marzo a Bergamo. Un dettaglio che sa di scaramanzia, tra fiducia e speranza, sarà parte integrante della partita che la squadra di O'Neill giocherà contro gli azzurri: la divisa da gara in trasferta. La nuova divisa, come si evince dal comunicato apparso pochi giorni fa sul sito della Federazione, verrà indossata per la prima volta dalla nazionale maggiore maschile proprio in occasione dello spareggio contro l'Italia e nella Nations League di questo autunno.

Il kit marchiato Adidas mostra una maglia da trasferta color bianco nuvola ed caratterizzata da linee verde menta che corrono diagonalmente sul davanti: una combinazione di colori molto apprezzata in passato dai tifosi dell'Irlanda del Nord. Ma allora perché si parla di scaramanzia? È stato spiegato che la nuova divisa da trasferta dell'Irlanda del Nord è "ispirata alla storia, ma pensata per il presente". L'ispirazione storica proviene dalle divise Adidas indossate dalle squadre dell'Irlanda del Nord ai Mondiali del 1982 e del 1986. Una sorta di auspicio in vista di questa sfida sulla carta proibitiva.

La divisa in trasferta dell’Irlanda del Nord.

Cucito sul petto, lo stemma della Federazione calcistica irlandese che completa il look. La maglia è una sorta di dedica speciale al popolo nordirlandese, alla sua presenza e alla sua passione. Per questo motivo l numero 12 è inciso in numeri romani sul retro del collo di ogni maglia, a ulteriore riconoscimento del sostegno offerto alla squadra dai tifosi sugli spalti. Per l'Irlanda del Nord questa è inevitabilmente l'occasione delle vita, da prendere al volo, da vivere intensamente come un'opportunità unica.

Il CT O'Neill ha già sottolineato che l'Irlanda del Nord non ha nulla da perdere ma tutto da guadagnare nonostante alcune assenze che sembrano a dir poco importanti per l'equilibrio tattico della squadra. La vigilia della partita infatti è stata segnata dagli infortuni di due elementi chiave come Conor Bradley e Dan Ballard. L'Irlanda del Nord anche per questo si affida a tutto, anche alla scaramanzia, per provare a ribaltare un pronostico che sulla carta al momento vede l'Italia chiaramente favorita.