Lionel Messi non è l’acquisto migliore del PSG: “Più importanti Ramos e Donnarumma” La prima uscita del tridente delle meraviglie Neymar-Messi-Mbappé non ha portato alla vittoria del Paris Saint-Germain in casa del Brugge in Champions League e sono arrivate le prime polemiche nei confronti della squadra di Mauricio Pochettino. Durissime le critiche per i francesi: “Non capisco come il PSG possa essere considerato tra le favorite alla vittoria”.

A cura di Vito Lamorte

Il Paris Saint-Germain è già nell'occhio della critica. Il pareggio in casa del Club Brugge all'esordio nella Champions League 2021-2022 ha scatenato tante polemiche e discussioni sia in Francia che in tutta Europa e sul banco degli imputato ci sono sia Pochettino che i suoi calciatori. Il club che più si è rinforzato nella sessione estiva 2021 con l'arrivo di Lionel Messi, Sergio Ramos, Gigio Donnarumma, Achraf Hakimi e Georgino Wijnaldum è il candidato designato per la vittoria finale della massima competizione europea ma non sarà affatto semplice per i parigini tentare di raggiungere l'obiettivo che Al-Khelaifi e la sua dirigenza si sono prefissati da quando hanno acquistato la società della capitale francese.

Tutti vorranno dimostrare di essere all'altezza e con il PSG daranno il massimo per non sfigurare, esattamente come accaduto con i belgi nel primo turno della Champions. Per i parigini non è un risultato comodo, visto che già nel prossimo turno se la dovranno vedere con il Manchester City di Pep Guardiola e a completare il gruppo A c'è un avversario ostico come il Lipsia.

Sull'assetto tattico del Paris Saint-Germain e sulle scelte fatte nel corso della campagna acquisti ha espresso alcune perplessità Michael Owen. L'ex Pallone d'Oro nel 2001 ha parlato a BT Sports dell'arrivo sotto la Tour Eiffel di Lionel Messi, che secondo lui è meno importante nel contesto di squadra rispetto a quello di Gianluigi Donnarumma e Sergio Ramos: "I tre davanti sono tre giocatori fenomenali, ma se giocano insieme sono più deboli. Non capisco come il PSG possa essere considerato tra le favorite alla vittoria della Champions League. Penso che le squadre inglesi siano molto, molto superiori. Gli acquisti di giocatori come Donnarumma o Sergio Ramos aggiungono più possibilità di vincere rispetto a uno come Messi".

La prima uscita del tridente delle meraviglie Neymar-Messi-Mbappé non ha convinto l'ex Wonder Boy.