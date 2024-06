video suggerito

L’Inter ufficializza il rinnovo di Nicolò Barella, Oaktree fa sul serio blindando i suoi campioni Adeguamento di stipendio a 6,5 milioni a stagione e scadenza a 2029: l’Inter ha ufficializzato il rinnovo di contratto con Nicolò Barella, prima conferma importante della linea di continuità dichiarata da Oaktree. “Orgoglioso e felice che sia arrivato prima degli Europei” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicolò Barella continuerà ad essere un perno dell'Inter del futuro: è arrivato l'annuncio ufficiale da parte del club che ha confermato le voci dei giorni scorsi con il rinnovo di un contratto che adesso avrà come scadenza giugno 2029. In attesa di capire quanto sarà incisivo anche nella Nazionale italiana impegnata agli Europei in Germania, sul centrocampista sono finite subito le voci di una possibile cessione di fronte ad eventuali offerte estive, con Oaktree che ha confermato coi fatto quanto detto nell'immediato post insediamento nella proprietà nerazzurra: continuità.

Il rinnovo di Nicolò Barella è di fatto il primo concreto movimento della nuova proprietà americana di Oaktree sul fronte della squadra che si appresta a fiocare con la seconda stella sul petto. Dopo aver sistemato la dirigenza, con la nomina di Beppe Marotta presidente del club e aver dato fiducia a Simone Inzaghi, ora tocca ai giocatori, con l'accordo già in asse con Lautaro e l'ufficialità di Barella.

Il rinnovo di contratto di Barella: cifre e durata

Non c'era preoccupazione in casa Inter e così è stato: dopo le voci di un accordo di massima su tutto, preceduto da un confronto tra la nuova proprietà e l'entourage del centrocampista. Con il prolungamento di contratto adesso Barella avrà uno stipendio da top player: guadagnerà 6,5 milioni di euro a stagione più bonus, con la cifra totale che potrebbe arrivare a toccare quota 8 milioni netti fino al giugno 2029.

Le parole di Barella dopo il rinnovo: "Orgoglioso"

Oramai Nicolò Barella fa parte del gruppo Inter che sta costruendo una serie importante di stagioni ricche di successi: "Sono orgoglioso di questo rinnovo" ha subito spiegato ai canali ufficiali nerazzurri, "felice che sia arrivato prima dei campionati europei su cui ora sarò totalmente concentrato. Sono davvero orgoglioso di poter difendere ancora per tanto tempo i colori di questo grande Club. Il mio desiderio è quello di continuare sulla strada dei successi che con il gruppo e il mister abbiamo intrapreso in questi anni. Vogliamo crescere sempre di più per dare altre gioie ai nostri tifosi"