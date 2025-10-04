Serie A
L’Inter strapazza la Cremonese: nel 4-1 c’è il timbro di Lautaro, ma il grande protagonista è Bonny

L’Inter batte 4-1 la Cremonese e sale a 12 punti in classifica agganciando Milan, Napoli e Roma, che giocheranno domenica. Gol e tre assist per Bonny. A segno anche Lautaro, Dimarco, Barella e Bonazzoli.
A cura di Alessio Morra
Show. Questa è la parola giusta per descrivere la partita dell‘Inter, che ha demolito la Cremonese, che alla sesta giornata incassa la prima sconfitta nella Serie A 2025-2026. La squadra di Chivu ha sciorinato grande calcio e si è imposta con il punteggio di 4-1. Nel primo tempo a segno Lautaro e Bonny. Nella ripresa Dimarco e Barella. Nel finale il gol della bandiera di Bonazzoli. L'Inter sale a quota 12 punti e aggancia così Milan, Napoli e Roma, tutte in campo domenica.

Gol di Lautaro e Bonny

È stato un tiro al bersaglio. L'Inter ha giocato una partita perfetta, i calciatori nerazzurri corrono, volano e per loro è un peccato che arrivi la sosta. La partita si sblocca subito, al 6′ è già 1-0. La Cremonese è messa malissimo. Barella imbuca, Bonny vola e mette in mezzo un pallone perfetto per Lautaro che gira al volo e segna. Poco dopo arriva il raddoppio. Gol in compartecipazione.

Dimarco calcia, Akanji tocca involontariamente. Festeggiano tutti, ma lo svizzero è in fuorigioco millimetrico. Annullato. Poco male per l'Inter che il raddoppio lo trova prima dell'intervallo con Bonny, che ha sfruttato nel modo migliore l'occasione, fortuita perché sostituisce l'infortunato Thuram.

Chivu non guarderà Juventus-Milan: "Ho la serata libera, ho la NFL da guardare"
A segno Dimarco e Barella

L'Inter torna in campo con una forza micidiale, con la voglia di chiudere rapidamente i conti e prima dell'ora di gioco i gol raddoppiano, perché il punteggio passa sul 4-0. Segnano due senatori: Dimarco, che il gol se l'è meritato a dir poco, e Barella, che festeggia con la famiglia a bordo campo. Bonny favoloso con tre assist a verbale.

Bonazzoli segna il gol della bandiera

Chivu fa rifiatare un paio di titolarissimi, entra pure Pio Esposito. La Cremonese è tramortita. Nicola prova con l'esperienza anche di Vardy e Zerbin a non subire un passivo pesantissimo. L'Inter continua a spingere, ma è la Cremonese a realizzare il gol della bandiera con Federico Bonazzoli che sfrutta un assist fantastico e supera Sommer, finisce 4-1. Bonazzoli che a San Siro aveva segnato il 23 agosto contro il Milan.

Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Cremonese
Inter
Serie A
Serie A
