L'Inter spazza via il Lecce con un poker e risponde al Napoli: è a -3 punti dal primo posto Frattesi, Lautaro, Dumfries e Taremi regalano all'Inter una vittoria schiacciante in casa del Lecce: salentini travolti per 4-0, la cooperativa del gol fa sorridere Inzaghi.

A cura di Ada Cotugno

Non c'è stata mai discussione in campo dove l'Inter è stata la regina assoluta della partita: i nerazzurri rispondono alla vittoria del Napoli contro la Juve prendendosi tre punti in casa del Lecce con una prova di forza di tutta la squadra, dai grandi protagonisti fino alla seconde linee. È un boost di energia fondamentale per tutto il club in vista di una settimana cruciale, in cui si deciderà il destino in Champions League e che farà da antipasto per il derby di Milano in programma sabato pomeriggio.

Frattesi e Thuram dominano il primo tempo

Da uomo mercato a uomo gol, il centrocampista sfrutta l'occasione di giocare come titolare nel modo migliore possibile: al 6′ è Frattesi ad aprire la partita con gol propiziato dall'azione bellissima di Thuram che gli serve un pallone perfetto da appoggiare soltanto in rete. La sinergia con il francese è una delle chiavi del primo tempo, tanto che insieme segnano anche il raddoppio che viene poi annullato per fuorigioco.

Per il Lecce è una partita di sofferenza con pochissimi spazzi, come quello di Dorgu che non basta per poter riaprire i giochi. Al 39′ i nerazzurri trovano il meritato raddoppio con Lautaro Martinez che dà seguito al suo ottimo momento di forma con una conclusione potente che finisce sotto l'incrocio dei pali.

L'Inter dilaga nella ripresa

Per tre volte il Lecce cerca di dimezzare lo svantaggio con i tentativi di Krstovic, ritornato in campo con la grinta che non si era vista nella prima frazione, ma in realtà dopo qualche minuto di sbandamento l'Inter dimostra di avere ancora il pieno dominio sulla gara. Nel giro di pochi minuti arrivano due scossoni decisivi: al 57′ Dumfries cala il tris con un gol bellissimo e al 61′ Taremi (entrato da pochissimo) segna il poker su un calcio di rigore che i suoi compagni hanno voluto regalare proprio a lui per permettergli di sbloccarsi.

La cooperativa del gol di Inzaghi funziona e accoglie anche i non titolarissimi che non fanno rimpiangere chi invece ha riposato. la vittoria è un segnale forte al Napoli capolista ma anche al campionato in generale: sta per cominciare la settimana che porterà al derby di Milano e l'Inter vuole arrivare all'appuntamento nella sua forma migliore.