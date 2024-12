video suggerito

L’Inter si lecca le ferite di Champions League, Taremi inizia ad essere un caso: 16 presenze, 1 sol gol Dopo l’exploit estivo con 5 gol nelle tre amichevoli, il buio: Mehdi Taremi fino ad oggi con l’Inter ha segnato 1 solo gol e fornito 3 assist in 16 presenze e oltre 700 minuti giocati. E l’ultima sconfitta contro il Bayer Leverkusen ha mostrato ancora una volta una condizione totalmente insufficiente, iniziando a esasperare i tifosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mehdi Taremi un caso? Per Simone Inzaghi assolutamente no con il tecnico che aveva tessuto le lodi dell'attaccante iraniano di nuovo titolare contro il Bayer Leverkusen e che ha difeso nel post gara malgrado la sconfitta contro i tedeschi che ha frenato la corsa nerazzurra verso gli ottavi. Eppure anche l'ultima prestazione europea e le attuali statistiche dicono tutt'altro sull'attaccante ex Porto che inizia ad essere bersaglio anche dei tifosi interisti spazientiti.

Contro il Bayer Leverkusen Taremi è stato chiamato a scendere in campo dal primo minuto con Thuram in quello che per Simone Inzaghi è un classico – e doveroso – turnover delle punte considerando l'iraniano la prima alternativa ai titolari, che siano Thuram o Lautaro Martinez. Eppure anche in terra tedesca, pur giocando per 85 minuti è scomparso ben presto dai radar, disputando una partita insufficiente: mai pericoloso in attacco, in difficoltà nel fraseggio prima con Thuram per un'ora, poi con il ‘Toro' per 20 minuti fino alla sostituzione con Arnautovic, confermando una forma psicofisica al limite del presentabile.

Le parole di Inzaghi su Taremi, uno scudo a tempo per l'iraniano

Eppure le possibilità Inzaghi gliene sta offrendo non appena si presentano. Nel pregara il tecnico aveva riposto fiducia nell'iraniano e lo ha salvato anche nel post partita davanti a commenti critici proprio indicando il nome dell'attaccante: "Non ritengo corretto parlare dei singoli, ma c'è mancata qualità in avanti in modo complessivo. Tutti si sono aiutati ma negli ultimi metri è mancato qualcosa". Non una bocciatura, di certo una valutazione che coincide con quella dei tifosi, molti dei quali esausti per l'acquisto estivo arrivato dal Porto a parametro zero e ricco di aspettative.

Le statistiche pessime di Taremi con l'Inter: 16 partite, 1 gol e 3 assist

Mehdi Taremi ha giocato fin qui 16 partite, 6 in Champions League e 10 in campionato realizzando la miseria di un solo gol e fornendo 3 assist in totale: 725 minuti in campo quasi da fantasma e che ha mostrato di faticare a integrarsi negli schemi nerazzurri con qualsiasi compagno di reparto in campo. Inzaghi lo ha provato dall'inizio, a gara in corso, con Thuram, Lautaro, con Arnautovic: nulla. Eppure aveva deliziato nelle amichevoli estive con 5 gol in tre gare, poi l'involuzione costante con una unica eccezione: in Champions nel poker alla Stella Rossa con un gol e due passaggi vincenti lo scorso 1 ottobre. La classica illusione che davanti alla prima sconfitta europea sta facendo innervosire i tifosi sempre più spazientiti.