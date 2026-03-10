L’Inter perde i pezzi, Chivu in difficoltà: da Bastoni a Lautaro quando rientrano tutti gli infortunati

L'Inter post derby si lecca le ferite, sia fisiche che mentali: il KO contro il Milan è stato un durissimo colpo all'autostima del gruppo oltre che un segnale d'allarme sullo stato attuale della squadra che ha mostrato un'involuzione preoccupante sia nell'approccio sia nel gioco. Per Chivu arriva il momento degli esami da superare a pieni voti con un finale di stagione tutt'altro che scontato, anche a fronte dei tanti infortuni e assenze con cui deve fare i conti. Un momento delicatissimo che ha allertato la stessa dirigenza apparsa ad Appiano per parlare a tecnico e squadra.

Sette punti in dieci partite: il patrimonio da non dilapidare è importante e sufficiente per gestire da qui fino a fine maggio una stagione che vede lo Scudetto come obiettivo prioritario vista la magra figura in Champions League e una Coppa Italia ancora tutta da giocare. Ma per l'Inter, e soprattutto per Chivu, non è più tempo di errori: il Milan è lì pronto a credere nella "remuntada", forte di un'inerzia che in 90 minuti di derby ha preso le tinte rossonere di una squadra che, raggiunto l'obiettivo minimo del quarto posto, ora prova a credere nel sogno più grande.

Inter in calo, Chivu in difficoltà: la società in aiuto del tecnico

Il calendario dirà ben prima di maggio quale sarà la situazione in vetta alla classifica: le prossime 5 partite saranno determinanti, soprattutto in casa Inter per stabilire se si riusciranno a mantenere le gerarchie fin qui espresse. Ma Chivu ha bisogno di tutto il supporto possibile vista la totale mancanza di esperienza in panchina nel gestire certe tensioni e pressioni, con recenti fantasmi che rischiano di riemergere da un momento all'altro. Già sotto la gestione Inzaghi si è imputato all'Inter di aver "perso" due scudetti già in mano, ora sarebbe inaccettabile sprecare l'ennesimo match point. Lo sa la dirigenza, che a capo di Zanetti, Ausilio e Marotta non a caso si è ripresentata ad Appiano Gentile, per confermare la propria vicinanza a tecnico e squadra, nel tentativo di ridare serenità all'ambiente nerazzurro.

L'Inter perde i pezzi pregiati: tutti gli infortunati di Chivu e quando rientrano

Il problema reale è però un altro e sono gli infortunati e gli assenti che hanno condizionato le ultime uscite e rischiano di farlo anche nelle prossime. L'infermeria è piena ed è piena di giocatori di primissima fascia dei quali Chivu ha capito non poterne fare a meno. Dunque, soprattutto in vista della prossima delicatissima sfida, contro l'Atalanta, qual è la reale situazione della squadra? Il rientro di Calhanoglu rischia seriamente di slittare ancora: il risentimento all'adduttore ha fatto saltare il derby, contro la Dea è ancora out, l'obiettivo è recuperarlo dalla trasferta con la Fiorentina in poi.

Thuram e Lautaro, la coppia gol che mancherà anche con l'Atalanta

Su Marcus Thuram vige un ben riposto ottimismo, malgrado il forfeit contro il Milan dell'ultimo istante: sta curando una tonsillite che lo ha costretto febbricitante a letto ma i segnali di recupero per esserci con l'Atalanta ci sono tutti. Resta il dubbio sul reale stato di forma del francese che da troppo tempo non riesce più ad essere incisivo. Al di là della convivenza in campo della ThuLa, visto che per Lautaro i tempi sono ancora più lunghi. Out con l'Atalanta, ad oggi il Toro non è certo nemmeno di Firenze, con la società che ha intenzione di recuperarlo al 100% e averlo a disposizione fino a maggio senza ulteriori timori.

Come stanno Dumfries e Bastoni e quando rientrano

Infine, Denzel Dumfries, l'olandese volante che si è rivisto anche nel derby ma che ha evidenziato una forma fisica lontanissima dall'ottimale: malgrado le evidenti difficoltà dell'Inter sull'out destro dove non carbura la coppia Luis Henrique-Bisseck, Dunfries farà ancora panchina a tempo indeterminato, provando a rendersi utile nei finale di gara. Poi, c'è la tegola di Alessandro Bastoni ancora sotto esame dopo il violento impatto con Rabiot: si tratterebbe solo di una forte contusione alla tibia.