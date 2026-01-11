L’Inter non vince uno scontro diretto da 14 gare, Chivu in TV dribbla la domanda: “Parlo della partita”

Chivu è rammaricato per il risultato finale anche se accetta il pareggio: “Per ciò che si è visto in campo, è giusto”. Poi però svicola sul tema più caldo per la sua Inter che non vince scontri diretti da una vita: “Io parlo di questa gara e faccio i complimenti al Napoli”

Due volte in vantaggio contro il Napoli due volte raggiunti: anche in questo ultimo big match l'Inter non ha saputo fare la differenza, rimediando a San Siro il primo pareggio stagionale in campionato. Un'occasione mancata per una prima importante minifuga che viene rimandata a tempo da destinarsi, intanto Cristian Chivu si tiene per sé ancora ciò che rappresenta il bicchiere mezzo pieno per una serata agrodolce per i tifosi nerazzurri, evitando però di rispondere direttamente al tema più caldo: "Non vinciamo scontri diretti con Napoli, Juve e Milan da 14 gare? Io parlo della partita e della bravura del Napoli".

Chivu e il dribbling sugli scontri diretti mai vinti: "Io parlo di questa partita"

Il dopo gara di Inter-Napoli è caldo, non rovente ma abbastanza in temperatura perché le tossine del campo non siano del tutto smaltite. E mentre in casa Napoli Conte, espulso per proteste, opta per il silenzio stampa personale, in casa Inter c'è un Chivu che si ripresenta con la classica, e oramai più che rodata, tranquillità. Manifesta anche di fronte l'ennesima conferma che la sua squadra ha problemi seri negli scontri diretti. In TV si parte proprio da lì ma il tecnico nerazzurro è abile più di un attaccante esperto nel risolvere la questione: "L'Inter non vince scontri diretti da 14 partite? Ha spiegato Ciro Ferrara bene" ha risposto Chivu, riferendosi ad un pensiero dell'ex difensore per cui si può vincere un campionato anche vincendo tutte le altre gare in calendario. "Io ora parlo della partita e di due squadre forti, della bravura di questo Napoli".

Chivu e il rammarico finale: "Abbiamo perso in lucidità, ora continua il testa a testa"

Ostacolo superato, anzi evitato, con un Chivu che prosegue sul proprio ragionamento, quasi non curante di un tema che invece necessiterebbe qualche riflessione ulteriore: "C'è rammarico sicuramente, ma non è mai semplice contro una squadra forte che ti mette in difficoltà. A noi alla fine è mancata lucidità per portarla in fondo e mi porto a casa l'atteggiamento, la voglia di andare sempre avanti, a volte anche esagerata. Abbiamo provato in tutti i modi a restare in gara, a trovare situazioni perché conoscevamo la forza del Napoli. E' un peccato, ora continuerà la battaglia punto a punto: ci sono 4-5 squadre, non so nemmeno quanti punti di distacco abbiamo dalle altre ora".

I complimenti al Napoli di Chivu: "Pareggio corretto per ciò che è successo in campo"

L'analisi della partita, al di là del risultato, per Chivu rimane più che positiva: "Sono stati bravi a cercare Hojlund, noi eravamo lunghi nelle distanze, loro palleggiavano molto bene anche con McTominay e Lobotka. Abbiamo sbagliato nel lasciarlo fare ma i miei giocatori hanno fatto sempre pressione. Abbiamo aggiustato qualcosa durante la gara, alla fine è giusto il pareggio per quello che si è visto".