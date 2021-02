"Una schifezza". È il commento severo e impietoso che ha accomunato la maggioranza dei tifosi dell'Inter non appena hanno visto il logo del club pubblicato sulla pagina Facebook della società. In realtà non si tratta del nuovo stemma, sul quale sono emerse indiscrezioni nei giorni scorsi, ma di una rivisitazione di quello esistente che ha una spiegazione precisa: il 2021 è l'anno del Bufalo o Bue (il secondo segno animale del calendario), che in base all'oroscopo cinese inizia il 12 febbraio, ecco perché sul profilo del club è apparsa quell'edizione speciale in occasione del capodanno.

Non è solo una questione di simboli e di semplice credulità popolare, dietro quel disegno che ha fatto storcere il muso a molti e alimentato nuove critiche c'è un significato che può essere di buon augurio (lo sperano i sostenitori nerazzurri) per l'evoluzione della situazione societaria: l'anno del Bufalo (o Bue), infatti, rappresenta il riscatto dopo momenti difficili e può coincidere con un periodo di prosperità. Un anno durante il quale si può raccogliere i frutti degli sforzi fatti nel recente passato e porre le basi per il futuro. Se fosse veramente così, la transizione che sta vivendo l'Inter per le trattative intavolate da Suning e la volontà di passare la mano dovrebbero essere sinonimo di auspici positivi. Si vedrà… intanto, tra i tifosi che hanno intuito la scelta c'è qualcuno che tra i commenti si mostra fiducioso: "Speriamo che l'anno del bue sia meglio di quello del topo" iniziato il 25 gennaio del 2020.

Il logo pubblicato sulla pagina ha stuzzicato anche l'ironia della Rete. "Sembra lo stemma del Torino", è stata la riflessione fatta da molti. Il motivo? Quel paio di corna e quell'anello che pende alla base del ‘vecchio stemma'. Sono alcuni dei tratti caratteristici dell'animale annoverato nello zodiaco cinese. Ecco perché sono cambiati i colori e l'aspetto: giallo oro su fondo rosso. È questa la risposta anche per quanti avevano dato un'altra interpretazione: "Forse Lautaro ha rinnovato?" si chiedeva qualcuno, credendo che le corna fossero un richiamo al soprannome (il toro) dell'attaccante argentino.

Agli intransigenti della tradizione, invece, proprio non va giù l'idea che, anche solo per una questione di appeal del brand a livello internazionale, ci possano essere modifiche sostanziali: "Basta, il logo dell'Inter non si tocca e resti fuori dal folklore", scrivono alcuni. Altri ancora attendono che arrivino (finalmente) buone notizie rispetto a quel progetto che, come ammesso dallo stesso Conte, s'è fermato ad agosto. "Grazie Suning di aver riportato l’Inter ai livelli che merita. Dispiace che non possiate completare l’opera a causa delle ingiuste restrizioni imposte dal vostro governo".