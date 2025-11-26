L’inspiegabile tocco di mano di van Dijk contro il PSV: alza il braccio per fermare il pallone

Il Liverpool in questa stagione ha vissuto un'involuzione difficile da spiegare e la situazione diventa sempre più grave partita dopo partita. Slot sta perdendo tutte le sue certezze e l'ultima a crollare è stata quella di Virgil van Dijk: il difensore è stato protagonista del tocco di mano più assurdo di sempre, impossibile da non vedere per l'arbitro che ha assegnato immediatamente il calcio di rigore al PSV.

Non si tratta di un braccio largo o di una postura innaturale, ma di un movimento difficile da capire. Il capitano dei Reds ha alzato il braccio per bloccare il pallone quasi come se stesse giocando a basket con uno scatto che ha lasciato sorpreso tutti e che non ha una spiegazione. È stato il primo atto della brutta sconfitta per 4-1, l'ennesima di questa stagione.

Il tocco di mano assurdo di van Dijk

Da quando è arrivato al Liverpool l'olandese è stato sempre tra i protagonisti principali. Nessuno è riuscito a prendere il suo posto e con la fascia da capitano al braccio è diventato il pilastro di tutta la squadra, almeno fino a questa sera dove ha commesso un errore da principiante sorprendendo tutti. Dopo appena cinque minuti dall'inizio van Dijk regala un rigore al PSV commettendo il tocco di mano più strano di sempre. Il difensore ha cercato di fermare un tiro diretto in porta alzando il braccio e ostacolare il pallone, come se fosse un portiere.

Ovviamente l'arbitro ha assegnato un rigore agli avversari segnato da Perisic che ha dato il via alla disfatta del Liverpool: tutti i tifosi sono rimasti increduli davanti alle immagini perché nessuno si aspetta un gesto del genere da van Dijk. Secondo qualcuno sarebbe stato spinto e avrebbe cercato di attirare l'attenzione dell'arbitro alzando il braccio, un'interpretazione che in realtà non convince perché il suo movimento sembra seguire solo la traiettoria del pallone. È l'ultimo atto dello sprofondo rosso in ciui è caduta la squadra di Slot, irriconoscibile rispetto a qualche mese fa.