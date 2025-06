L’Inghilterra vince solo 1-0 con Andorra, i tifosi fischiano e il c.t. approva: “Non li biasimo”

video suggerito

L'Inghilterra ha vinto la terza partita (su tre) nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026. Con Tuchel in panchina sono arrivate solo vittorie. Ci sarebbe da sorridere. Ma è così solo per i punti, che contano sempre. Perché contro Andorra è finita solo 1-0, con un gol del solito Harry Kane. Durante la partita i tifosi inglesi, presenti in massa a sostegno della squadra, hanno fischiato la nazionale dei Tre Leoni, che ha vinto in modo risicato contro una delle peggiori squadre europee. Dopo la partita il c.t. degli inglesi ha giustificato i fischi dei tifosi.

Andorra-Inghilterra 0-1

Dopo l'addio di Southgate e il breve interregno del traghettatore Lee Carsley, è stato ingaggiato Thomas Tuchel, che fin qui ha solo vinto. Però, ha fatto il suo battendo in casa Albania e Lettonia, poi Andorra, a domicilio. Sembrava dovesse finire tanto a poco. Sembrava perché in campo c'erano la squadra al 4° posto del Ranking FIFA e la squadra che occupa la 173ª posizione, Andorra, la terzultima delle europee (dietro ci sono Gibilterra e San Marino).

Decide un gol di Harry Kane

La partita a un certo punto è sembrata un'agonia. 0-0 all'intervallo, poi l'ha sbloccata Harry Kane. C'è stato un momento anche di grande spavento per Pickford, ma sono stati nel complesso più i gol divorati dagli inglesi, che potevano (e dovevano pensando alla differenza reti) vincere in goleada. Nel finale di partita i tanti tifosi di Sua Maestà presenti in Catalogna, dove si è giocato, hanno fischiato la squadra, per il risultato e la prestazione.

Tuchel commenta i fischi dei tifosi

A Tuchel è stato chiesto conto di questo nella conferenza stampa post partita e l'ex allenatore di Chelsea e PSG ha giustificato quei tifosi: "I fischi sono stati accettabili, il tifo è stato incredibile per una partita come questa, sono rimasti delusi, quindi non credo che possiamo biasimarli per questo".

L'allenatore tedesco, al netto delle critiche, che stanno già piovendo, e pesando il nome degli avversari, come mette a segno un primato. Perché Tuchel è diventato il primo allenatore esordiente sulla panchina dell'Inghilterra dal 1982 a non subire gol per le prime tre partite da selezionatore. Ma il problema principale per ora sembra l'attacco: "Abbiamo creato un xG di 3 e segnato solo un gol, è insolito per una prestazione al di sotto delle aspettative in una partita come questa. Comunque in partite come questa possono diventare imbarazzanti quando non si segna. Ho detto loro che era importante fare le piccole cose per bene".