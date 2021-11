L’Inghilterra rilancia col maglione di Natale, ottima idea regalo: “Sta tornando a casa nel 2022” Ci risiamo col tormentone degli inglesi: “It’s coming home”, il calcio sta tornando a casa. Stavolta dovrebbe farlo nel 2022, quando si giocheranno i Mondiali in Qatar. Insomma anche oggi una gioia domani, dopo la scoppola incassata dall’Italia agli Europei. La frase di auspicio o sicumera campeggia su un maglione messo in vendita per Natale.

A cura di Paolo Fiorenza

Non contenti di averci spappolato l'anima per tutti gli Europei col mantra del calcio che "sta tornando a casa" – ovvero dai suoi inventori, legittimi depositari, ma anche perdenti sistematici a livello di Nazionali visto non vincono niente dal 1966 – gli inglesi rilanciano in vista dei prossimi Mondiali, in programma in Qatar nel dicembre 2022. La scoppola incassata dall'Italia a Wembley non ha portato a più umili consigli e dunque eccoci qua ancora una volta col tormentone "it's coming home", con la postilla "22" per far capire bene a cosa ci si riferisce, quasi come fosse la nuova edizione di un videogioco di (in)successo.

La scritta benaugurante o decisamente arrogante – dipende dai punti di vista – stavolta campeggia su un maglione messo in vendita in vista del Natale da sito di abbigliamento ‘Notjustclothing': caratteri in rosso su sfondo bianco, esattamente come i colori della Nazionale di Southgate, e banda nera al braccio a mo' di fascia di capitano. "I bei tempi non sono mai sembrati così belli – recita il testo a corredo delle immagini – Ti presentiamo il nostro nuovo maglione festivo dei Tre Leoni, mostra il tuo cuore per i ragazzi dell'Inghilterra che ci hanno fatto credere e che sicuramente lo porteranno a casa nella Coppa del Mondo invernale del 22". Cosa porteranno a casa è sottinteso: il calcio. Quanto il desiderio sia reciproco è tutto da vedere, visto che il pallone non sembra molto d'accordo da oltre mezzo secolo.

Il 50% del ricavato delle vendite sarà devoluto a enti di beneficenza che sostengono la salute mentale: un nobile intento che tuttavia non migliorerà le chance di Kane e compagni in Qatar. L'Inghilterra è quasi qualificata ai Mondiali, visto che nel proprio girone di qualificazione precede la Polonia di 3 punti quando mancano gli ultimi due turni: le sfide contro Albania in casa e San Marino fuori non sembrano ostacoli tali da mettere a rischio il primo posto.

Intanto l'idea regalo stuzzica, Natale si avvicina: se foste interessati al maglione bisogna che vi affrettiate, visto che è prodotto in edizione limitata. Se poi in Qatar dovesse finire nuovamente con "it's coming Rome", lo si potrà comunque riciclare come pezzo da collezione, tipo Gronchi Rosa…