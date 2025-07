L'Inghilterra batte la Spagna ai rigori e vince per la seconda volta gli Europei femminili: le Lionesses si aggiudicano l'UEFA Women's Euro 2025 dopo una finale combattutissima a Basilea. Sarina Wiegman riesce nel bis continentale, dopo quello conquistato quattro anni fa in casa.

Le spagnole si sono portate in vantaggio ma non sono riuscite a sferrare il colpo di grazia decisivo e le inglesi sono tornate in partita dopo l'intervallo: una volta tornato l'equilibrio ci sono state delle occasioni da entrambe le parti ma nessuno ha rischiato più di tanto. Ai calci di rigori si è imposta Hannah Hampton, che ha neutralizzato due rigori alle avversarie e ha regalato il secondo titolo continentale alle inglesi.

Russo risponde a Mariona: ai rigori arriva il bis dell'Inghilterra

Al Sankt Jakob-Park di Basilea, il più grande stadio della Svizzera, la Spagna si è portata in vantaggio con la rete realizzata da Mariona al 25′: Bonmatì ha avviato l'azione, Athenea ha servito Batllé sulla corsa e dal cross perfetto è arrivato il colpo di testa della centrocampista offensiva dell'Arsenal. La classe 1996, già autrice di due gol e due assist in questo torneo, è stata brava ad anticipare Bronze e a mandare la palla in rete in maniera imparabile per Hampton.

Subito dopo l'intervallo è Alessia Russo a rimettere tutto in equilibrio: Kelly rientra sul destro e crossa dalla sinistra, l'attaccante dell'Arsenal è riuscita a colpire di testa in arretramento e ha preso in controtempo Coll.

La finale si è risolta ai calci di rigore, con Hampton protagonista e tanti errori dagli undici metri da parte delle calciatrici spagnole: decisivo il penalty di Chloe Kelly, che nei momenti importanti del torneo si è rivelata carta importantissimam per Wiegman.

Inghilterra-Spagna, il tabellino

RETI: 25′ Mariona, 57′ Russo.

SEQUENZA RIGORI: Mead parato, Guijarro goal, Greenwood goal, Mariona parato, Charles goal, Bonmati parato, Williamson parato, Paralluelo fuori, Kelly goal.

INGHILTERRA (4-3-3): Hampton; Bronze (106′ Charles), Williamson, Carter, Greenwood; Toone (87′ Mead), Walsh, Stanway (115′ Clinton); James (41′ Kelly), Russo (71′ Agyemang), Hemp. Ct: Wiegman.

SPAGNA (4-3-3): Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Carmona (106′ Ouahabi); Bonmatí, Patri, Putellas (71′ Pina); Mariona, Esther Gonzalez (89′ Lopez), Athenea (89′ Paralluelo). Ct: Tomé.

ARBITRO: Frappart.